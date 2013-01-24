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Бритвенный блок с сеткой для триммера для тела
Этот триммер разработан для захвата всех типов волосков на теле одним движением. Быстрый и превосходный результат гарантирован! Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бритвенный блок с сеткой для триммера для тела
Этот триммер разработан для захвата всех типов волосков на теле одним движением. Быстрый и превосходный результат гарантирован! Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь