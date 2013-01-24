Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Триммер

CRP295/01
Поиск материалов поддержки для этого продукта
  • Бритвенный блок с сеткой для триммера для тела Бритвенный блок с сеткой для триммера для тела Бритвенный блок с сеткой для триммера для тела
    -{discount-value}

    Триммер

    CRP295/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Бритвенный блок с сеткой для триммера для тела

    Этот триммер разработан для захвата всех типов волосков на теле одним движением. Быстрый и превосходный результат гарантирован! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Триммер

    Бритвенный блок с сеткой для триммера для тела

    Этот триммер разработан для захвата всех типов волосков на теле одним движением. Быстрый и превосходный результат гарантирован! Узнать обо всех преимуществах

    Бритвенный блок с сеткой для триммера для тела

    Проверить информацию о совместимости

    • Для QG3190 и 3193

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • QG3190
      • QG3193

    Получите поддержку по этому продукту

    Перейти к разделу поддержки потребителей

    Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты