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Philips Avent

Адаптер электропитания

CRP402
  • Питание молокоотсоса от электросети Питание молокоотсоса от электросети Питание молокоотсоса от электросети
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    Philips Avent Адаптер электропитания

    CRP402

    Питание молокоотсоса от электросети

    Этот адаптер питания позволяет подключать электрический молокоотсос Philips Avent к электросети. См. список совместимых устройств. Адаптер совместим с определенными вилками (CRP401/01 для стандарта ЕС или CRP400/01 для стандарта Великобритании). Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Адаптер электропитания

    Питание молокоотсоса от электросети

    Этот адаптер питания позволяет подключать электрический молокоотсос Philips Avent к электросети. См. список совместимых устройств. Адаптер совместим с определенными вилками (CRP401/01 для стандарта ЕС или CRP400/01 для стандарта Великобритании). Узнать обо всех преимуществах

    Питание молокоотсоса от электросети

    Этот адаптер питания позволяет подключать электрический молокоотсос Philips Avent к электросети. См. список совместимых устройств. Адаптер совместим с определенными вилками (CRP401/01 для стандарта ЕС или CRP400/01 для стандарта Великобритании). Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Адаптер электропитания

    Питание молокоотсоса от электросети

    Этот адаптер питания позволяет подключать электрический молокоотсос Philips Avent к электросети. См. список совместимых устройств. Адаптер совместим с определенными вилками (CRP401/01 для стандарта ЕС или CRP400/01 для стандарта Великобритании). Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Питание молокоотсоса от электросети

      Проверьте совместимость ниже

      • Молокоотсосы
      • Белый

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • SCF302/60
        • SCF292/31
        • SCF312/60
        • SCF312/01
        • SCF292/13
        • SCF302/01
        • SCF292/01
        • SCF312/13
        • SCF292/15
        • SCF302/13

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