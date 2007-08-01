SCF292/13
Для вашего максимального удобства
Уникальный молокоотсос не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас, запоминать индивидуальный ритм сцеживания и продолжать работу в заданном ритме.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Содержит все необходимое для поддержания лактации, сбора и хранения грудного молока, когда вы находитесь вдали от ребенка.
Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.
Вы сами задаете ритм сцеживания, электронная память запоминает его и воспроизводит - вам достаточно лишь нажать кнопку.
Для полного удобства электронный молокоотсос работает не только от сети, но и от аккумулятора, а также в ручном режиме сцеживания.
Содержит все необходимое для сбора и хранения грудного молока вдали от ребенка.
Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями
Мощность
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
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