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Philips Avent

Электронный молокоотсос

SCF292/13
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства
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    Philips Avent Электронный молокоотсос

    SCF292/13
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Для вашего максимального удобства

    Уникальный молокоотсос не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас, запоминать индивидуальный ритм сцеживания и продолжать работу в заданном ритме. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электронный молокоотсос

    Для вашего максимального удобства

    Уникальный молокоотсос не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас, запоминать индивидуальный ритм сцеживания и продолжать работу в заданном ритме. Узнать обо всех преимуществах

    Для вашего максимального удобства

    Уникальный молокоотсос не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас, запоминать индивидуальный ритм сцеживания и продолжать работу в заданном ритме. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электронный молокоотсос

    Для вашего максимального удобства

    Уникальный молокоотсос не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас, запоминать индивидуальный ритм сцеживания и продолжать работу в заданном ритме. Узнать обо всех преимуществах

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      Для вашего максимального удобства

      Вдохновение от природы

      • Набор "Деловая мама"
      Термосумка с охлаждающими пакетиками с гелем

      Термосумка с охлаждающими пакетиками с гелем

      Содержит все необходимое для поддержания лактации, сбора и хранения грудного молока, когда вы находитесь вдали от ребенка.

      Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

      Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

      Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.

      Запоминает и воспроизводит ваш ритм

      Запоминает и воспроизводит ваш ритм

      Вы сами задаете ритм сцеживания, электронная память запоминает его и воспроизводит - вам достаточно лишь нажать кнопку.

      Работа от сети, аккумулятора и в ручном режиме

      Работа от сети, аккумулятора и в ручном режиме

      Для полного удобства электронный молокоотсос работает не только от сети, но и от аккумулятора, а также в ручном режиме сцеживания.

      Больше молока естественным путем

      Больше молока естественным путем

      Содержит все необходимое для сбора и хранения грудного молока вдали от ребенка.

      Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока

      Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями

      Технические характеристики

      • Питание

        напряжение
        100—240  В
        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        Этап
        0–6 месяцев

      • В комплект входят:

        Отделение для бутылочки/крышки воронки
        2  шт.
        Контейнер для хранения грудного молока (125 мл)
        2  шт.
        Дорожный контейнер для сосок для новорожденных
        1  шт.
        Охлаждающие пакетики
        2  шт.
        Запасные детали
        1  шт.
        Контейнер для хранения грудного молока (260 мл)
        1  шт.

      • В комплект входят:

        Блок аккумуляторов
        1  шт.
        Детали для ручного сцеживания при отсутствии электроэнергии
        1
        Дорожная сумка из микроволокна
        1  шт.
        Шнур питания
        1  шт.

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