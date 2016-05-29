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  • Плавное и бережное скольжение для профессионального результата Плавное и бережное скольжение для профессионального результата Плавное и бережное скольжение для профессионального результата

    Hairclipper series 1000 Детская машинка для стрижки волос

    HC1066/15

    Плавное и бережное скольжение для профессионального результата

    Благодаря бесшумному мотору, специальным лезвиям с закругленными кончиками, множеству гребней и водонепроницаемой конструкции детская машинка для стрижки волос Philips позволяет создать безупречную стрижку ребенку в комфортной домашней обстановке.

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    Hairclipper series 1000 Детская машинка для стрижки волос

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    Плавное и бережное скольжение для профессионального результата

    • Безопасная система лезвий
    • Особые закругленные концы лезвий
    • Укороченные керамические ножи
    • Гребни для различной длины (1–12 мм)
    Водонепроницаемость (IPX 7) для удобной очистки под струей воды

    Водонепроницаемость (IPX 7) для удобной очистки под струей воды

    Маркировка "IPX 7" означает, что корпус машинки водонепроницаем. После использования ее можно легко и безопасно мыть в воде.

    Гребни с различными установками длины: от 1 до 12 мм.

    Гребни с различными установками длины: от 1 до 12 мм.

    Гребни с различными установками длины: от 1 до 12 мм.

    Специальная система лезвий для безопасного использования

    Специальная система лезвий для безопасного использования

    Безопасная система лезвий с укороченными керамическими ножами и закругленными лезвиями легко и бережно захватывает и подстригает мягкие детские волосы, не оставляя царапин на коже.

    Укороченные керамические ножи

    Укороченные керамические ножи

    Легко захватывают и подстригают мягкие, непослушные детские волосы.

    Особые закругленные концы лезвий

    Особые закругленные концы лезвий

    Не оставляют царапин на нежной детской коже

    Наша самая тихая машинка для стрижки волос, 55 дБ (A)

    Наша самая тихая машинка для стрижки волос, 55 дБ (A)

    Благодаря невероятно низкому уровню шума во время работы — всего 55 дБ (A) — стрижка не доставит беспокойства ребенку.

    Узкий режущий блок для стрижки волос на маленькой детской голове

    Благодаря специальным узким лезвиям можно с легкостью подстригать волосы на маленькой детской голове даже в труднодоступных местах вокруг ушей.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      Щеточка для чистки
      Масло в комплекте
      Да

    • Питание

      Напряжение
      100–240 В
      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор
      Максимальное энергопотребление
      2  Вт

    • Дизайн

      Цвет
      Белый/мятный

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 г

    • Удобство использования

      Зарядка
      • Питание от сети и от аккумулятора
      • Перезарядка
      Очистка
      Можно промывать под водой
      Дисплей
      Индикатор зарядки
      Время зарядки
      8 часов
      Время работы
      45 минут

    Badge-D2C

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