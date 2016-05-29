HC1066/15
Плавное и бережное скольжение для профессионального результата
Благодаря бесшумному мотору, специальным лезвиям с закругленными кончиками, множеству гребней и водонепроницаемой конструкции детская машинка для стрижки волос Philips позволяет создать безупречную стрижку ребенку в комфортной домашней обстановке.Узнать обо всех преимуществах
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Маркировка "IPX 7" означает, что корпус машинки водонепроницаем. После использования ее можно легко и безопасно мыть в воде.
Гребни с различными установками длины: от 1 до 12 мм.
Безопасная система лезвий с укороченными керамическими ножами и закругленными лезвиями легко и бережно захватывает и подстригает мягкие детские волосы, не оставляя царапин на коже.
Легко захватывают и подстригают мягкие, непослушные детские волосы.
Не оставляют царапин на нежной детской коже
Благодаря невероятно низкому уровню шума во время работы — всего 55 дБ (A) — стрижка не доставит беспокойства ребенку.
Благодаря специальным узким лезвиям можно с легкостью подстригать волосы на маленькой детской голове даже в труднодоступных местах вокруг ушей.
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Обслуживание
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