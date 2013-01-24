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Плавное и бережное скольжение для профессионального результата
Благодаря бесшумному мотору, специальным лезвиям с закругленными кончиками, множеству гребней и водонепроницаемой конструкции детская машинка для стрижки волос Philips позволяет создать безупречную стрижку ребенку в комфортной домашней обстановке. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Плавное и бережное скольжение для профессионального результата
Благодаря бесшумному мотору, специальным лезвиям с закругленными кончиками, множеству гребней и водонепроницаемой конструкции детская машинка для стрижки волос Philips позволяет создать безупречную стрижку ребенку в комфортной домашней обстановке. Узнать обо всех преимуществах
Плавное и бережное скольжение для профессионального результата
Благодаря бесшумному мотору, специальным лезвиям с закругленными кончиками, множеству гребней и водонепроницаемой конструкции детская машинка для стрижки волос Philips позволяет создать безупречную стрижку ребенку в комфортной домашней обстановке. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Плавное и бережное скольжение для профессионального результата
Благодаря бесшумному мотору, специальным лезвиям с закругленными кончиками, множеству гребней и водонепроницаемой конструкции детская машинка для стрижки волос Philips позволяет создать безупречную стрижку ребенку в комфортной домашней обстановке. Узнать обо всех преимуществах
Безопасная система лезвий с укороченными керамическими ножами и закругленными лезвиями легко и бережно захватывает и подстригает мягкие детские волосы, не оставляя царапин на коже.
Не оставляют царапин на нежной детской коже
Легко захватывают и подстригают мягкие, непослушные детские волосы.
В комплект детской машинки для стрижки волос входят 4 съемных гребней для стрижки разной длины от 1 до 18 мм. Так вы сможете создавать неизменно качественные стрижки раз за разом.
Благодаря невероятно низкому уровню шума во время работы — всего 55 дБ (A) — стрижка не доставит беспокойства ребенку.
Маркировка "IPX 7" означает, что корпус машинки водонепроницаем. После использования ее можно легко и безопасно мыть в воде.
Благодаря специальным узким лезвиям можно с легкостью подстригать волосы на маленькой детской голове даже в труднодоступных местах вокруг ушей.
Специальный жесткий чехол обеспечивает удобное и безопасное хранение машинки, гребней и адаптера.
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