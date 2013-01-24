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Hairclipper series 1000

Детская машинка для стрижки волос

HC1091/15
Общая оценка / 5
  • Плавное и бережное скольжение для профессионального результата Плавное и бережное скольжение для профессионального результата Плавное и бережное скольжение для профессионального результата
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    Hairclipper series 1000 Детская машинка для стрижки волос

    HC1091/15
    Общая оценка / 5

    Плавное и бережное скольжение для профессионального результата

    Благодаря бесшумному мотору, специальным лезвиям с закругленными кончиками, множеству гребней и водонепроницаемой конструкции детская машинка для стрижки волос Philips позволяет создать безупречную стрижку ребенку в комфортной домашней обстановке. Узнать обо всех преимуществах

    Hairclipper series 1000 Детская машинка для стрижки волос

    Плавное и бережное скольжение для профессионального результата

    Благодаря бесшумному мотору, специальным лезвиям с закругленными кончиками, множеству гребней и водонепроницаемой конструкции детская машинка для стрижки волос Philips позволяет создать безупречную стрижку ребенку в комфортной домашней обстановке. Узнать обо всех преимуществах

    Плавное и бережное скольжение для профессионального результата

    Благодаря бесшумному мотору, специальным лезвиям с закругленными кончиками, множеству гребней и водонепроницаемой конструкции детская машинка для стрижки волос Philips позволяет создать безупречную стрижку ребенку в комфортной домашней обстановке. Узнать обо всех преимуществах

    Hairclipper series 1000 Детская машинка для стрижки волос

    Плавное и бережное скольжение для профессионального результата

    Благодаря бесшумному мотору, специальным лезвиям с закругленными кончиками, множеству гребней и водонепроницаемой конструкции детская машинка для стрижки волос Philips позволяет создать безупречную стрижку ребенку в комфортной домашней обстановке. Узнать обо всех преимуществах

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      Плавное и бережное скольжение для профессионального результата

      • Безопасная система лезвий
      • Особые закругленные концы лезвий
      • Укороченные керамические ножи
      • Гребни для разной длины (1–18 мм)
      Специальная система лезвий для безопасного использования

      Специальная система лезвий для безопасного использования

      Безопасная система лезвий с укороченными керамическими ножами и закругленными лезвиями легко и бережно захватывает и подстригает мягкие детские волосы, не оставляя царапин на коже.

      Особые закругленные концы лезвий

      Особые закругленные концы лезвий

      Не оставляют царапин на нежной детской коже

      Укороченные керамические ножи

      Укороченные керамические ножи

      Легко захватывают и подстригают мягкие, непослушные детские волосы.

      4 съемныx гребня для превосходных результатов

      4 съемныx гребня для превосходных результатов

      В комплект детской машинки для стрижки волос входят 4 съемных гребней для стрижки разной длины от 1 до 18 мм. Так вы сможете создавать неизменно качественные стрижки раз за разом.

      Наша самая тихая машинка для стрижки волос, 55 дБ (A)

      Наша самая тихая машинка для стрижки волос, 55 дБ (A)

      Благодаря невероятно низкому уровню шума во время работы — всего 55 дБ (A) — стрижка не доставит беспокойства ребенку.

      Водонепроницаемость (IPX 7) для удобной очистки под струей воды

      Водонепроницаемость (IPX 7) для удобной очистки под струей воды

      Маркировка "IPX 7" означает, что корпус машинки водонепроницаем. После использования ее можно легко и безопасно мыть в воде.

      Узкий режущий блок для стрижки волос на маленькой детской голове

      Благодаря специальным узким лезвиям можно с легкостью подстригать волосы на маленькой детской голове даже в труднодоступных местах вокруг ушей.

      Специальный жесткий чехол обеспечивает удобное и безопасное хранение

      Специальный жесткий чехол обеспечивает удобное и безопасное хранение машинки, гребней и адаптера.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Чехол
        Жесткий чехол
        Обслуживание
        Щеточка для чистки
        Масло в комплекте
        Да

      • Удобство использования

        Очистка
        Можно промывать под водой
        Время зарядки
        8 часов
        Время работы
        45 минут
        Зарядка
        • Питание от сети и от аккумулятора
        • Перезарядка
        Дисплей
        Индикатор зарядки

      • Дизайн

        цвет
        Белый и серебристый

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 г

      • Питание

        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        напряжение
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        2  Вт

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