Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Hairclipper series 3000

Машинка для стрижки волос

HC3535/15
Общая оценка / 5
  • Ровная стрижка — легко Ровная стрижка — легко Ровная стрижка — легко
    -{discount-value}

    Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос

    HC3535/15
    Общая оценка / 5

    Ровная стрижка — легко

    Безупречная прическа без лишних усилий. Стрижка в два раза быстрее* благодаря технологии DualCut и самозатачивающимся лезвиям. Технология Trim-n-Flow предотвращает засорение гребня: создавайте прическу, ни на что не отвлекаясь. Узнать обо всех преимуществах

    Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос

    Ровная стрижка — легко

    Безупречная прическа без лишних усилий. Стрижка в два раза быстрее* благодаря технологии DualCut и самозатачивающимся лезвиям. Технология Trim-n-Flow предотвращает засорение гребня: создавайте прическу, ни на что не отвлекаясь. Узнать обо всех преимуществах

    Ровная стрижка — легко

    Безупречная прическа без лишних усилий. Стрижка в два раза быстрее* благодаря технологии DualCut и самозатачивающимся лезвиям. Технология Trim-n-Flow предотвращает засорение гребня: создавайте прическу, ни на что не отвлекаясь. Узнать обо всех преимуществах

    Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос

    Ровная стрижка — легко

    Безупречная прическа без лишних усилий. Стрижка в два раза быстрее* благодаря технологии DualCut и самозатачивающимся лезвиям. Технология Trim-n-Flow предотвращает засорение гребня: создавайте прическу, ни на что не отвлекаясь. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все series-hair-clippers

      Ровная стрижка — легко

      Быстрая стрижка без засорения*

      • Лезвия из нержавеющей стали
      • 13 установок длины
      • 8ч. зарядки — 75 мин. автономной работы
      • Чехол, ножницы и гребень для бороды
      Технология Trim-n-Flow для продолжительной стрижки

      Технология Trim-n-Flow для продолжительной стрижки

      Наш новый, инновационный гребень предотвращает засорение машинки для стрижки волосами. Теперь вы можете продолжать стрижку, ни на что не отвлекаясь.

      Лезвия с двойной заточкой для стрижки в 2 раза быстрее

      Лезвия с двойной заточкой для стрижки в 2 раза быстрее

      Усовершенствованная технология DualCut: благодаря инновационному двустороннему режущему блоку стрижка в два раза быстрее по сравнению с одинарным.

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми. Даже после 5 лет использования они остаются такими же, как в день покупки.

      13 установок длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

      13 установок длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

      Выберите и зафиксируйте одну из 12 фиксируемых установок длины регулируемого гребня: от 1 мм до 23 мм с шагом 2 мм. Либо используйте прибор без гребня для минимальной длины 0,5 мм.

      8 часов зарядки — 75 минут автономной работы

      8 часов зарядки — 75 минут автономной работы

      Мощный никель-металл-гидридный аккумулятор обеспечивает до 75 минут автономной работы после 8 часов зарядки, гарантируя максимум свободы и простоты использования.

      Эргономичная ручка обеспечивает точность и комфорт

      Эргономичная ручка обеспечивает точность и комфорт

      Машинка для стрижки Series 3000 удобная и простая в обращении. Специальная текстура ручки позволяет легко контролировать устройство во время стрижки.

      В комплект входит гребень для бороды с 12 настройками длины: от 1 до 23 мм

      В комплект входит гребень для бороды с 12 настройками длины: от 1 до 23 мм

      Если вы предпочитаете носить бороду или идеальную щетину, воспользуйтесь регулируемым гребнем для бороды и выберите одну 12 фиксируемых установок длины: от 1 до 23 мм с точным шагом 2 мм. Прибор также можно использовать без гребня для минимальной длины 0,5 мм.

      Удобный чехол для путешествий и хранения

      Удобный чехол для путешествий и хранения

      Удобный чехол легко вмещает все: машинку для стрижки, гребни и адаптер.

      Съемные лезвия для удобной очистки

      Съемные лезвия для удобной очистки

      Головка открывается одним щелчком для удобной очистки съемных лезвий.

      Не требует ухода и смазки

      Не требует ухода и смазки

      Прибор не требует особого ухода — вам не придется тратить время на смазывание лезвий.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Технология Trim-n-Flow
        Да
        Ширина ножа
        41 мм
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Количество установок длины
        13
        Регулировка (шаг изменения длины)
        По 2 мм
        Диапазон настроек длины
        От 0,5 до 23 мм

      • Аксессуары

        Гребень
        • Регулируемый гребень для волос
        • Дополнительный гребень для бороды
        Парикмахерские инструменты
        Ножницы
        Чехол
        Чехол для путешествий
        Обслуживание
        Щеточка для чистки

      • Удобство использования

        Очистка
        • Съемный режущий блок
        • Моющиеся лезвия
        При работе
        Питание от сети и от аккумулятора
        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется

      • Питание

        Время работы
        До 75 минут
        Зарядка
        8 часов для полной зарядки
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Быстрая стрижка без засорения: протестирована при стрижке волос разной длины до 19 мм; по сравнению с предыдущей моделью гребня
            • Стрижка в 2 раза быстрее: по сравнению с предыдущей моделью Philips