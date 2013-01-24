Ключевые слова для поиска
Быстрая ровная стрижка
Ровная стрижка волос с технологиями DualCut и Trim-n-Flow Pro. Дизайн нового гребня позволяет избежать запутывания в нем даже длинных волос, что упрощает процедуру стрижки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая ровная стрижка
Ровная стрижка волос с технологиями DualCut и Trim-n-Flow Pro. Дизайн нового гребня позволяет избежать запутывания в нем даже длинных волос, что упрощает процедуру стрижки. Узнать обо всех преимуществах
Быстрая ровная стрижка
Ровная стрижка волос с технологиями DualCut и Trim-n-Flow Pro. Дизайн нового гребня позволяет избежать запутывания в нем даже длинных волос, что упрощает процедуру стрижки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая ровная стрижка
Ровная стрижка волос с технологиями DualCut и Trim-n-Flow Pro. Дизайн нового гребня позволяет избежать запутывания в нем даже длинных волос, что упрощает процедуру стрижки. Узнать обо всех преимуществах
Инновационный дизайн гребня позволяет удалять волосы с лезвий во время использования и тем самым предотвращать застревание даже длинных волос в гребне, что позволит быстрее начать и выполнить стрижку.
Усовершенствованная технология DualCut: благодаря инновационному двустороннему режущему блоку стрижка в два раза быстрее по сравнению с одинарным.
Поверните колесо регулировки для выбора и фиксации нужной установки длины. На двух регулируемых гребнях доступна длина от 3 до 28 мм с интервалом 1 мм. Используйте гребень для щетины 2 мм для короткой стрижки или ухода за бородой. Снимите гребень для подравнивания по длине 0,5 мм.
Мощный аккумулятор обеспечивает до 90 минут автономной работы после 1 часа зарядки, гарантируя максимум свободы и простоту использования.
Машинка для стрижки водонепроницаема, что позволяет чистить ее под проточной водой. Тщательно промывайте ее водой, чтобы поддерживать прибор в идеальном состоянии.
При нажатии кнопки турборежима мотор начнет работать быстрее, что позволит стричь даже густые волосы.
Машинка для стрижки Series 7000 удобная и простая в обращении. Специальная текстура ручки позволяет легко перемещать устройство во время стрижки.
Сэкономьте время и силы благодаря долговечным самозатачивающимся лезвиям, которые останутся острыми даже после 5 лет использования. Машинка является 100 % моющейся**, что позволяет легко и быстро чистить ее проточной водой.
Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.
Используйте гребень для щетины 2 мм для короткой стрижки волос и/или подравнивания бороды.
В набор парикмахера входит накидка для минимальной уборки после стрижки, ножницы, расческа для укладки и прочный чехол для хранения машинки и аксессуаров.
Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми. Даже после 5 лет использования они остаются такими же, как в день покупки.
Система питания
Аксессуары
Режущая система
Удобство использования
Обслуживание