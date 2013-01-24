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PRO Precision
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 9000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки. Благодаря высокоточному регулятору, гребням с электрорегулировкой, функции памяти и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным. Узнать обо всех преимуществах
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PRO Precision
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 9000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки. Благодаря высокоточному регулятору, гребням с электрорегулировкой, функции памяти и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным. Узнать обо всех преимуществах
Высокоточный регулятор дает точный отклик для каждой установки длины. С помощью высокоточного регулятора вы можете выбрать более 400 установок. Быстро пройдитесь по всем настройкам или же медленно просмотрите и точно подберите нужную длину с минимальным шагом в 0,1 мм.
Используйте колесико для точного выбора и фиксации необходимой установки длины. Доступно более 400 установок длины от 1 до 42 мм с шагом 0,1 мм. Машинку для стрижки можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.
Титановые лезвия прочнее стальных, они являются стандартом максимальной надежности. Кроме того, лезвия самозатачиваются, обеспечивая долгий срок службы и точную стрижку.
Система установки длины, приводимая в действие специальным мотором, помогает легко установить и зафиксировать необходимую длину. Специальный мотор приводит в движение гребни и позволяет выбрать необходимую длину с шагом до 0,1 мм. Инновационная технология обеспечивает равномерную и безопасную стрижку, гарантируя предсказуемость результата.
Машинка для стрижки волос оснащена надежным и высокомощным мотором ProMotor, который значительно увеличивает скорость стрижки. Оптимальный результат стрижки даже для самых жестких волос.
Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.
Машинка для стрижки запоминает последнюю выбранную установку длины. Также для каждого гребня можно сохранить до 3 установок. Выберите установку длины, нажмите и удерживайте кнопку памяти, и прибор сохранит выбранные настройки. Таким образом можно сохранить 3 разные настройки.
В комплект машинки для стрижки волос входит зарядное устройство для удобной зарядки и чехол для путешествий, который обеспечивает надежное хранение.
В комплект машинки для стрижки входят 3 регулируемых гребня: 1—7 мм, 7—24 мм и 24—42 мм. Просто установите гребень и выберите одну из 400 установок длины с шагом 0,1 мм. Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.
Турборежим автоматически увеличивает скорость работы прибора, позволяя добиться идеального результата при подравнивании густых волос.
Машинка для стрижки может работать автономно для максимального удобства и свободы. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 180 минут работы после 1 часа зарядки. Питание от сети и от аккумулятора.
Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.
Режущая система
Аксессуары
Удобство использования
Система питания
Обслуживание
CP0804/01
CP0411/01
CP0409/01