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Hairclipper series 9000

Машинка для стрижки волос

HC9490/15
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    Hairclipper series 9000 Машинка для стрижки волос

    HC9490/15
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    PRO Precision

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 9000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки. Благодаря высокоточному регулятору, гребням с электрорегулировкой, функции памяти и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Hairclipper series 9000 Машинка для стрижки волос

    PRO Precision

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 9000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки. Благодаря высокоточному регулятору, гребням с электрорегулировкой, функции памяти и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным. Узнать обо всех преимуществах

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      PRO Precision

      с гребнями с электрорегулировкой

      • Титановые лезвия
      • 400 установок длины
      • 180 минут работы после 1 часа зарядки
      Высокоточный регулятор

      Высокоточный регулятор

      Высокоточный регулятор дает точный отклик для каждой установки длины. С помощью высокоточного регулятора вы можете выбрать более 400 установок. Быстро пройдитесь по всем настройкам или же медленно просмотрите и точно подберите нужную длину с минимальным шагом в 0,1 мм.

      400 установок длины (от 0,5 до 42 мм) легко выбрать и зафиксировать

      400 установок длины (от 0,5 до 42 мм) легко выбрать и зафиксировать

      Используйте колесико для точного выбора и фиксации необходимой установки длины. Доступно более 400 установок длины от 1 до 42 мм с шагом 0,1 мм. Машинку для стрижки можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.

      Самозатачивающиеся титановые лезвия придают дополнительную прочность

      Самозатачивающиеся титановые лезвия придают дополнительную прочность

      Титановые лезвия прочнее стальных, они являются стандартом максимальной надежности. Кроме того, лезвия самозатачиваются, обеспечивая долгий срок службы и точную стрижку.

      Гребни с электрорегулировкой для удобной установки длины

      Гребни с электрорегулировкой для удобной установки длины

      Система установки длины, приводимая в действие специальным мотором, помогает легко установить и зафиксировать необходимую длину. Специальный мотор приводит в движение гребни и позволяет выбрать необходимую длину с шагом до 0,1 мм. Инновационная технология обеспечивает равномерную и безопасную стрижку, гарантируя предсказуемость результата.

      Мощный и надежный мотор ProMotor обеспечивает более эффективную стрижку*

      Мощный и надежный мотор ProMotor обеспечивает более эффективную стрижку*

      Машинка для стрижки волос оснащена надежным и высокомощным мотором ProMotor, который значительно увеличивает скорость стрижки. Оптимальный результат стрижки даже для самых жестких волос.

      Режущий блок с двойной заточкой обеспечивает в два раза более быструю стрижку*

      Режущий блок с двойной заточкой обеспечивает в два раза более быструю стрижку*

      Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.

      Запоминает 3 установки длины для каждого гребня

      Запоминает 3 установки длины для каждого гребня

      Машинка для стрижки запоминает последнюю выбранную установку длины. Также для каждого гребня можно сохранить до 3 установок. Выберите установку длины, нажмите и удерживайте кнопку памяти, и прибор сохранит выбранные настройки. Таким образом можно сохранить 3 разные настройки.

      Удобная зарядка и хранение

      Удобная зарядка и хранение

      В комплект машинки для стрижки волос входит зарядное устройство для удобной зарядки и чехол для путешествий, который обеспечивает надежное хранение.

      Регулируемые гребни для волос для идеальной стрижки

      Регулируемые гребни для волос для идеальной стрижки

      В комплект машинки для стрижки входят 3 регулируемых гребня: 1—7 мм, 7—24 мм и 24—42 мм. Просто установите гребень и выберите одну из 400 установок длины с шагом 0,1 мм. Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.

      Автоматический турборежим для увеличения скорости стрижки

      Автоматический турборежим для увеличения скорости стрижки

      Турборежим автоматически увеличивает скорость работы прибора, позволяя добиться идеального результата при подравнивании густых волос.

      180 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      180 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      Машинка для стрижки может работать автономно для максимального удобства и свободы. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 180 минут работы после 1 часа зарядки. Питание от сети и от аккумулятора.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина ножа
        41 мм
        Режущий блок
        Титановые лезвия
        Количество установок длины
        400
        Регулировка (шаг изменения длины)
        0,1 мм
        Диапазон настроек длины
        от 0,5 до 42 мм
        Выбор длины
        • Гребни с электрорегулировкой
        • Удобное колесико

      • Аксессуары

        Аксессуары
        3 гребня для волос
        Чехол
        Да
        Подставка
        Зарядное устройство

      • Удобство использования

        Очистка
        Съемный режущий блок
        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется
        Функция памяти
        Да

      • Система питания

        Мотор
        • Автоматический турборежим
        • ProMotor
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        При работе
        От сети и от аккумулятора
        Время работы
        180 минут
        Время зарядки
        1 час

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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