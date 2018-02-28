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Надежное и удобное устройство для ингаляции
InnoSpire Deluxe — удобный и надежный компрессионный ингалятор со встроенным отсеком, обеспечивающим организованное хранение принадлежностей для выполнения терапии. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Надежное и удобное устройство для ингаляции
InnoSpire Deluxe — удобный и надежный компрессионный ингалятор со встроенным отсеком, обеспечивающим организованное хранение принадлежностей для выполнения терапии. Узнать обо всех преимуществах
Надежное и удобное устройство для ингаляции
InnoSpire Deluxe — удобный и надежный компрессионный ингалятор со встроенным отсеком, обеспечивающим организованное хранение принадлежностей для выполнения терапии. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Надежное и удобное устройство для ингаляции
InnoSpire Deluxe — удобный и надежный компрессионный ингалятор со встроенным отсеком, обеспечивающим организованное хранение принадлежностей для выполнения терапии. Узнать обо всех преимуществах
Устройство InnoSpire Deluxe предназначено для облегчения процесса ингаляции; оно также имеет встроенный отсек, обеспечивающий организованное хранение всех необходимых принадлежностей.
Небулайзер SideStream специально разработан для максимального сокращения времени ингаляции. При прохождении воздуха в трубке InnoSpire Deluxe дополнительный поток воздуха поступает в верхнюю часть устройства для создания быстро движущегося потока аэрозольного препарата с возможностью оптимального вдоха. Ингаляция займет не более 5 минут*. Небулайзер SideStream предназначен для частого многократного использования; он позволяет эффективно распылять прописанный препарат в течение всего срока его службы.
InnoSpire Deluxe является достаточно легким устройством (около 2 кг), за счет чего пользователь может перемещать его в пределах своего дома. Благодаря специальному отсеку вы можете хранить все принадлежности внутри устройства, в результате чего все компоненты небулайзерной системы всегда будут в одном месте.
Использование в сочетании с небулайзером SideStream обеспечивает быстрое введение лекарственных средств и сокращение времени процедуры.
Возможность распыления большого числа препаратов, обычно используемых для лечения различных заболеваний органов дыхания.
Service
Design
Operating parameters
Product details
SideStream Plus performance
SideStream Reusable