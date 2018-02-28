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InnoSpire Deluxe

Компрессорный ингалятор**

HH1337/00
Общая оценка / 5
  • Надежное и удобное устройство для ингаляции Надежное и удобное устройство для ингаляции Надежное и удобное устройство для ингаляции
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    InnoSpire Deluxe Компрессорный ингалятор**

    HH1337/00
    Общая оценка / 5

    Надежное и удобное устройство для ингаляции

    InnoSpire Deluxe — удобный и надежный компрессионный ингалятор со встроенным отсеком, обеспечивающим организованное хранение принадлежностей для выполнения терапии. Узнать обо всех преимуществах

    InnoSpire Deluxe Компрессорный ингалятор**

    Надежное и удобное устройство для ингаляции

    InnoSpire Deluxe — удобный и надежный компрессионный ингалятор со встроенным отсеком, обеспечивающим организованное хранение принадлежностей для выполнения терапии. Узнать обо всех преимуществах

    Надежное и удобное устройство для ингаляции

    InnoSpire Deluxe — удобный и надежный компрессионный ингалятор со встроенным отсеком, обеспечивающим организованное хранение принадлежностей для выполнения терапии. Узнать обо всех преимуществах

    InnoSpire Deluxe Компрессорный ингалятор**

    Надежное и удобное устройство для ингаляции

    InnoSpire Deluxe — удобный и надежный компрессионный ингалятор со встроенным отсеком, обеспечивающим организованное хранение принадлежностей для выполнения терапии. Узнать обо всех преимуществах

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      Надежное и удобное устройство для ингаляции

      • Надежное устройство для применения дома
      • Время процедуры: не более 5 минут*
      • *При использовании 2,5 мл сальбутамола
      • В комплекте с набором для ингаляции
      Все необходимое в одном месте

      Все необходимое в одном месте

      Устройство InnoSpire Deluxe предназначено для облегчения процесса ингаляции; оно также имеет встроенный отсек, обеспечивающий организованное хранение всех необходимых принадлежностей.

      Стабильный процесс образования аэрозоля высокого качества

      Стабильный процесс образования аэрозоля высокого качества

      Небулайзер SideStream специально разработан для максимального сокращения времени ингаляции. При прохождении воздуха в трубке InnoSpire Deluxe дополнительный поток воздуха поступает в верхнюю часть устройства для создания быстро движущегося потока аэрозольного препарата с возможностью оптимального вдоха. Ингаляция займет не более 5 минут*. Небулайзер SideStream предназначен для частого многократного использования; он позволяет эффективно распылять прописанный препарат в течение всего срока его службы.

      Прочная ручка для легкой транспортировки

      Прочная ручка для легкой транспортировки

      InnoSpire Deluxe является достаточно легким устройством (около 2 кг), за счет чего пользователь может перемещать его в пределах своего дома. Благодаря специальному отсеку вы можете хранить все принадлежности внутри устройства, в результате чего все компоненты небулайзерной системы всегда будут в одном месте.

      Время процедуры: не более 5 минут*

      Время процедуры: не более 5 минут*

      Использование в сочетании с небулайзером SideStream обеспечивает быстрое введение лекарственных средств и сокращение времени процедуры.

      Совместимость с самыми назначаемыми ингаляционными препаратами

      Совместимость с самыми назначаемыми ингаляционными препаратами

      Возможность распыления большого числа препаратов, обычно используемых для лечения различных заболеваний органов дыхания.

      Технические характеристики

      • Service

        Гарантия
        3 years

      • Design

        Удобный отсек для хранения
        • Holds extra supplies
        • 2.0 kg (4.4 lbs)

      • Operating parameters

        Максимальная скорость потока
        9.8 lpm
        Максимальное давление
        360 kPA (52 psi)
        Электропитание
        230V / 50Hz, 1 Amp
        Скорость потока
        7 lpm @ 10 psi
        Устройство защиты от перегрева
        Resettable thermal fuse
        Уровень громкости
        58 decibel

      • Product details

        Размер
        38 cm x 17 cm x 11 cm
        Уровень шума
        58 ±3 dBA
        Время процедуры (до 5 мин*)
        * 2.5ml Salbutamol dose

      • SideStream Plus performance

        MMAD
        3.42µm
        Фракция мелкодисперсных частиц
        67%
        Время (2,5 мл сальбутамола)
        3.68 min

      • SideStream Reusable

        MMAD
        2.93µm
        Фракция мелкодисперсных частиц
        76.3%
        Время (2,5 мл сальбутамола)
        4.12 min

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          • * При использовании 2,5 мл сальбутамола
          • ** Система компрессорная ингаляционная InnoSpire Deluxe РУ РЗН 2018/6875 от 28.02.2018
          • Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста