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Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки
Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки
Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах
Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки
Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки
Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах
Бережная сушка благодаря двум режимам скорости
Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно обращается с вашими волосами — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Технические характеристики
Поддон
Вес и габариты
Возможность обслуживания
Логистические данные