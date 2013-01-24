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SalonDry Compact

Фен

HP4963/00
Общая оценка / 5
  • Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки
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    SalonDry Compact Фен

    HP4963/00
    Общая оценка / 5

    Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

    Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SalonDry Compact Фен

    Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

    Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

    Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonDry Compact Фен

    Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

    Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

      SalonDry Compact

      • 1600 Вт
      • Насадка-диффузор
      2 режима скорости для бережной сушки

      2 режима скорости для бережной сушки

      Бережная сушка благодаря двум режимам скорости

      Мощность 1600 Вт для бережной сушки

      Мощность 1600 Вт для бережной сушки

      Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно обращается с вашими волосами — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Мощность
        1600  Вт
        Длина шнура
        1,8  м
        напряжение
        110 - 127 и 220 - 240  В
        Материал корпуса стайлера
        АБС-пластик

      • Поддон

        Количество A-boxes в уровне
        6
        Количество уровней
        7
        Количество
        1200 x 800

      • Вес и габариты

        Вес A-Box
        4016  г
        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        409  г
        Размеры F-box
        205x100x250  миллиметра
        Вес F-box [включая устройство]
        572  г
        Размеры A-box
        426x318x270  миллиметра
        Количество F-boxes в A-box
        6

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

      • Логистические данные

        EAN F-box
        См. электронный каталог для вашей страны
        EAN A-box
        См. электронный каталог для вашей страны
        Страна изготовления
        PRC
        Код 12NC
        88449630001

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