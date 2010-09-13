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  • Необходимый уход за волосами Необходимый уход за волосами Необходимый уход за волосами

    Salon Essential

    HP8106/00

    Необходимый уход за волосами

    Используйте этот фен для бережной укладки волос

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    Salon Essential

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    Необходимый уход за волосами

    Бережная сушка волос

    • Salon Essential
    • фен
    1400 Вт для быстрой и бережной сушки

    1400 Вт для быстрой и бережной сушки

    Этот фен мощностью 1400 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно сушит Ваши волосы — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

    Три регулируемых режима для большего контроля

    Три регулируемых режима для большего контроля

    Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

    Складная ручка для удобства использования в поездках

    Складная ручка для удобства использования в поездках

    Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

    Удобно использовать благодаря компактности устройства

    Удобно использовать благодаря компактности устройства

    Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,6  м
      Питание
      1400  Вт
      Напряжение
      220–240  В

    • Особенности

      Складная ручка
      Да
      Холодный обдув
      Да
      Переключение напряжения
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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