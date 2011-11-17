HP8270/00
Более бережная сушка благодаря инновационному датчику
Фен Philips ActiveCare оснащен уникальным датчиком TempPrecision™, который определяет температуру волос и автоматически уменьшает ее, когда волосы становятся сухими. В результате волосы не теряют столь необходимую им влагу.Узнать обо всех преимуществах
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Уникальный датчик TempPrecision™ определяет температуру волос во время сушки и автоматически уменьшает ее, когда волосы становятся сухими. В результате волосы не теряют столь необходимую им влагу, а значит, будут оставаться здоровыми и блестящими. Светодиодный индикатор на верхней панели фена указывает, что датчик активирован.
Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.
Керамический элемент излучает волны в дальнем инфракрасном диапазоне, создавая мягкое тепло, высушивающее волосы изнутри и защищающее их от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов
Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Для очистки фильтра, расположенного сзади фена, его можно снять. Это также препятствует защемлению волос. Во избежание засорения фильтр следует регулярно снимать и чистить.
Мощность 2300 Вт для создания превосходной профессиональной укладки
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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