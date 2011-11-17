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  • Более бережная сушка благодаря инновационному датчику Более бережная сушка благодаря инновационному датчику Более бережная сушка благодаря инновационному датчику

    Фен

    HP8270/00

    Более бережная сушка благодаря инновационному датчику

    Фен Philips ActiveCare оснащен уникальным датчиком TempPrecision™, который определяет температуру волос и автоматически уменьшает ее, когда волосы становятся сухими. В результате волосы не теряют столь необходимую им влагу.

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    Фен

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    Более бережная сушка благодаря инновационному датчику

    Бережная сушка волос

    • 2300 Вт
    • Сенсор TempPrecision
    • Ионизация для бережной сушки
    • 6 режимов скорости/температуры
    100%-ая защита волос от перегрева благодаря инновационному инфракрасному сенсору TempPrecision.

    100%-ая защита волос от перегрева благодаря инновационному инфракрасному сенсору TempPrecision.

    Уникальный датчик TempPrecision™ определяет температуру волос во время сушки и автоматически уменьшает ее, когда волосы становятся сухими. В результате волосы не теряют столь необходимую им влагу, а значит, будут оставаться здоровыми и блестящими. Светодиодный индикатор на верхней панели фена указывает, что датчик активирован.

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

    Дополнительный уход с помощью керамических нагревательных элементов, излучающих тепло в дальнем инфракрасном диапазоне

    Дополнительный уход с помощью керамических нагревательных элементов, излучающих тепло в дальнем инфракрасном диапазоне

    Керамический элемент излучает волны в дальнем инфракрасном диапазоне, создавая мягкое тепло, высушивающее волосы изнутри и защищающее их от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.

    Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

    Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

    Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

    Диффузор для создания объемных, упругих локонов

    Диффузор для создания объемных, упругих локонов

    Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов

    Превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

    Превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

    Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

    Предотвратите защемление волос с помощью съемного фильтра

    Предотвратите защемление волос с помощью съемного фильтра

    Для очистки фильтра, расположенного сзади фена, его можно снять. Это также препятствует защемлению волос. Во избежание засорения фильтр следует регулярно снимать и чистить.

    Мощность 2300 Вт для создания превосходной профессиональной укладки

    Мощность 2300 Вт для создания превосходной профессиональной укладки

    Мощность 2300 Вт для создания превосходной профессиональной укладки

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      2,5  м
      Цвет/отделка
      Белый и золотой
      Напряжение
      220—240  В
      Мощность в ваттах
      2300  Вт
      Мотор
      постоянный ток

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Холодный обдув
      Да
      Переключение напряжения
      нет
      Петелька для подвешивания
      Да
      Система ионизации
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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