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Всегда готов к использованию для превосходных результатов
Выпрямитель для волос Philips Selfie позволяет легко и быстро выпрямить и уложить волосы для создания превосходной прически. Вы будете выглядеть безупречно на всех фотографиях. Узнать обо всех преимуществах
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Всегда готов к использованию для превосходных результатов
Выпрямитель для волос Philips Selfie позволяет легко и быстро выпрямить и уложить волосы для создания превосходной прически. Вы будете выглядеть безупречно на всех фотографиях. Узнать обо всех преимуществах
Керамические пластины со специальным покрытием скользят по волосам, гарантируя идеально прямую укладку.
Оптимальная температура позволяет менять форму укладки и придает волосам великолепный вид, как после салона красоты.
Простые обучающие видеоролики и пошаговые инструкции по использованию плоек Philips. Ознакомьтесь с советами, которые помогут сделать себе стильную укладку, или подберите прическу виртуально. Сохраните ее в своем профиле и/или поделитесь результатами с друзьями! (Поддержка большинства устройств Android. Загрузите бесплатное приложение, выполнив поиск по названию "Philips Beauty Guide" в магазине Google Play.)
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая спутывание.
Выпрямитель можно использовать в любой точке мира благодаря универсальным параметрам напряжения: 110–240 В.
Технические характеристики
Особенности