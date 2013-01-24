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Выпрямитель для волос Selfie

HP8303/00
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Общая оценка / 5
  • Всегда готов к использованию для превосходных результатов Всегда готов к использованию для превосходных результатов Всегда готов к использованию для превосходных результатов
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    Выпрямитель для волос Selfie

    HP8303/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Всегда готов к использованию для превосходных результатов

    Выпрямитель для волос Philips Selfie позволяет легко и быстро выпрямить и уложить волосы для создания превосходной прически. Вы будете выглядеть безупречно на всех фотографиях. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Выпрямитель для волос Selfie

    Всегда готов к использованию для превосходных результатов

    Выпрямитель для волос Philips Selfie позволяет легко и быстро выпрямить и уложить волосы для создания превосходной прически. Вы будете выглядеть безупречно на всех фотографиях. Узнать обо всех преимуществах

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      Всегда готов к использованию для превосходных результатов

      Выпрямление и укладка волос в домашних условиях без лишних усилий

      • Температура укладки: 210 °С
      • Керамические пластины
      • Время нагрева — 60 секунд
      Керамические пластины легко скользят по волосам, гарантируя идеально прямую укладку

      Керамические пластины легко скользят по волосам, гарантируя идеально прямую укладку

      Керамические пластины со специальным покрытием скользят по волосам, гарантируя идеально прямую укладку.

      Температура укладки 210°C для безупречных результатов, как в салоне красоты

      Температура укладки 210°C для безупречных результатов, как в салоне красоты

      Оптимальная температура позволяет менять форму укладки и придает волосам великолепный вид, как после салона красоты.

      Простое обучающее приложение с функцией подбора прически

      Простое обучающее приложение с функцией подбора прически

      Простые обучающие видеоролики и пошаговые инструкции по использованию плоек Philips. Ознакомьтесь с советами, которые помогут сделать себе стильную укладку, или подберите прическу виртуально. Сохраните ее в своем профиле и/или поделитесь результатами с друзьями! (Поддержка большинства устройств Android. Загрузите бесплатное приложение, выполнив поиск по названию "Philips Beauty Guide" в магазине Google Play.)

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения.

      Удобный шнур на шарнире вращается, предотвращая спутывание

      Удобный шнур на шарнире вращается, предотвращая спутывание

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая спутывание.

      Используйте в любой точке мира благодаря универсальным параметрам напряжения

      Выпрямитель можно использовать в любой точке мира благодаря универсальным параметрам напряжения: 110–240 В.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Максимальная температура
        210  °C
        Длина шнура
        1,6  м
        Время разогрева
        60 сек.
        напряжение
        В мире  В
        Размер пластин
        19 x 85 мм

      • Особенности

        Материал пластин
        Керамика
        Шнур на шарнире
        Да
        Гарантия 2 года
        Да

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