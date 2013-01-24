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Выпрямитель

HP8310/00
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    Выпрямитель

    HP8310/00
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    Выпрямитель SalonStraight Active ION с функцией ионизации Узнать обо всех преимуществах

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    Выпрямитель SalonStraight Active ION с функцией ионизации Узнать обо всех преимуществах

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      Блестящий результат!

      Выпрямитель SalonStraight Active ION

      • SalonStraight
      • Керамика
      • Active Ion
      Высокая температура укладки 210 °C для профессиональных результатов

      Высокая температура укладки 210 °C для профессиональных результатов

      Профессиональная температура укладки 210 °С для создания идеально гладкой прически, как в салоне красоты

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8  м
        Максимальная температура
        210  °C
        Время нагрева
        60 секунд
        напряжение
        110-240  В

      • Особенности

        Шнур на шарнире
        Да
        Керамическое покрытие
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Прямые
        Толщина волос
        • Средние
        • Густые
        • Тонкие
        Длина волос
        • Длинные
        • Средние
        • Короткие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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