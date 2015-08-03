HP8321/00
Гладкие и блестящие волосы без труда
Быстрая и легкая укладка благодаря длинным турмалиновым керамическим пластинам.Узнать обо всех преимуществах
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Пластины с турмалиновым керамическим покрытием легко скользят по волосам, придавая им гладкость и блеск.
Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения.
Пластины можно зафиксировать в закрытом положении для безопасности и удобства хранения.
Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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