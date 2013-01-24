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Essential

Выпрямитель

HP8321/00
Общая оценка / 5
  • Гладкие и блестящие волосы без труда Гладкие и блестящие волосы без труда Гладкие и блестящие волосы без труда
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    Essential Выпрямитель

    HP8321/00
    Общая оценка / 5

    Гладкие и блестящие волосы без труда

    Быстрая и легкая укладка благодаря длинным турмалиновым керамическим пластинам. Узнать обо всех преимуществах

    Essential Выпрямитель

    Гладкие и блестящие волосы без труда

    Быстрая и легкая укладка благодаря длинным турмалиновым керамическим пластинам. Узнать обо всех преимуществах

    Гладкие и блестящие волосы без труда

    Быстрая и легкая укладка благодаря длинным турмалиновым керамическим пластинам. Узнать обо всех преимуществах

    Essential Выпрямитель

    Гладкие и блестящие волосы без труда

    Быстрая и легкая укладка благодаря длинным турмалиновым керамическим пластинам. Узнать обо всех преимуществах

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      Гладкие и блестящие волосы без труда

      • Турмалиновое керамическое покрытие
      • Длинные пластины (100 мм)
      • Нагрев прибора до 210 °C
      Пластины с турмалиновым керамическим покрытием

      Пластины с турмалиновым керамическим покрытием

      Пластины с турмалиновым керамическим покрытием легко скользят по волосам, придавая им гладкость и блеск.

      Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

      Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

      Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

      Температура укладки 210 °C для гладких волос

      Температура укладки 210 °C для гладких волос

      Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения.

      Функция блокировки пластин для для безопасности и удобства хранения

      Функция блокировки пластин для для безопасности и удобства хранения

      Пластины можно зафиксировать в закрытом положении для безопасности и удобства хранения.

      Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

      Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

      Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Система фиксации пластин
        Да
        Материал пластин
        Керамика/турмалин
        Петелька для хранения прибора
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Керамико-турмалиновое покрытие
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        Черный/серебристый
        Максимальная температура
        210  °C
        Время разогрева
        60 сек.
        Длинные пластины
        28 x 100 мм
        напряжение
        В мире  В

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

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