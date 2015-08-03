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  • Гладкие и блестящие волосы без труда Гладкие и блестящие волосы без труда Гладкие и блестящие волосы без труда

    Essential Выпрямитель

    HP8321/00

    Гладкие и блестящие волосы без труда

    Быстрая и легкая укладка благодаря длинным турмалиновым керамическим пластинам.

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    Essential Выпрямитель

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    Гладкие и блестящие волосы без труда

    • Турмалиновое керамическое покрытие
    • Длинные пластины (100 мм)
    • Нагрев прибора до 210 °C
    Пластины с турмалиновым керамическим покрытием

    Пластины с турмалиновым керамическим покрытием

    Пластины с турмалиновым керамическим покрытием легко скользят по волосам, придавая им гладкость и блеск.

    Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

    Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

    Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

    Температура укладки 210 °C для гладких волос

    Температура укладки 210 °C для гладких волос

    Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

    Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения.

    Функция блокировки пластин для для безопасности и удобства хранения

    Функция блокировки пластин для для безопасности и удобства хранения

    Пластины можно зафиксировать в закрытом положении для безопасности и удобства хранения.

    Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

    Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

    Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      110-240  В
      Цвет/отделка
      Черный/серебристый
      Длина шнура
      1,8  м
      Время нагрева
      60 с
      Длинные пластины
      28 x 100 мм
      Температурный диапазон
      210 °C

    • Особенности

      Шнур на шарнире
      Да
      Материал пластин
      Керамика/турмалин
      Петелька для подвешивания
      Да
      Керамико-турмалиновое покрытие
      Да
      Система фиксации пластин
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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