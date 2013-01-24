Ключевые слова для поиска
Блеск и гладкость
Новый выпрямитель Essential Care с удлиненными пластинами обеспечивает более быструю, удобную и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Блеск и гладкость
Новый выпрямитель Essential Care с удлиненными пластинами обеспечивает более быструю, удобную и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими. Узнать обо всех преимуществах
Длинные пластины обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют достичь идеальных результатов за более короткое время.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.
Два температурных режима (180 °C и 210 °C) для разных типов волос.
Турмалиновые керамические пластины выделяют отрицательно заряженные ионы, которые разглаживают волосы и снимают статическое электричество.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Международная гарантия 2 года.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание