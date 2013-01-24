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Выпрямитель

HP8346/00
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  • Специально для длинных и густых волос: быстрая и стильная укладка Специально для длинных и густых волос: быстрая и стильная укладка Специально для длинных и густых волос: быстрая и стильная укладка
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    Выпрямитель

    HP8346/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Специально для длинных и густых волос: быстрая и стильная укладка

    Новый выпрямитель Care Thick & Long Hair + от Philips разработан специально для выпрямления густых и длинных волос. Прибор оснащен пластинами, которые на 40 % шире обычных, и съемным гребнем двойного действия. Узнать обо всех преимуществах

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    Выпрямитель

    Специально для длинных и густых волос: быстрая и стильная укладка

    Новый выпрямитель Care Thick & Long Hair + от Philips разработан специально для выпрямления густых и длинных волос. Прибор оснащен пластинами, которые на 40 % шире обычных, и съемным гребнем двойного действия. Узнать обо всех преимуществах

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      Специально для длинных и густых волос: быстрая и стильная укладка

      выпрямитель с широкими пластинами

      • Керамические пластины
      • Равномерный нагрев 199 C
      • Ионизация
      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

      Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

      Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

      Идеальная укладка для любого типа волос благодаря регулируемым цифровым настройкам температурных режимов

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 30 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 30 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

      Высокая температура позволяет создавать различные укладки и придает волосам великолепный вид.

      Сверхширокие пластины — наилучшие результаты для густых и длинных волос

      Выпрямление густых и длинных волос занимает много времени и сил. Это связано с тем, что пластины выпрямителя слишком узкие, а для получения желаемых результатов проводить выпрямителем по густым волосам нужно по нескольку раз. Сверхширокие выпрямляющие пластины созданы специально для густых и длинных волос. Ширина пластины, увеличенная на 40 %, позволяет захватывать более широкие пряди, таким образом сокращая время укладки.

      В 2 раза более гладкое скольжение благодаря керамическим пластинам SilkySmooth

      Керамика — это необычайно гладкий и прочный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для создания выпрямляющих пластин. Пластины SilkySmooth прошли тщательную обработку для улучшенного скольжения и сохранения свойств керамики, обеспечивающих здоровье и блеск волос.

      Технология ThermoGuard предотвращает нагрев выше 200 °C

      Функция ThermoGuard предотвращает чрезмерный нагрев выше 200 °C, так как температура увеличивается постепенно с шагом всего 5 °C.

      Благодаря функции блокировки кнопок настройки больше не будут случайно изменены

      Теперь у вас все под контролем. Благодаря функции блокировки кнопок случайное включение/выключение прибора или изменение температурного режима исключено.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Время нагрева
        30 с
        Длина шнура
        1,8  м
        Максимальная температура
        230  °C

      • Особенности

        Индикатор готовности к работе
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Керамическое покрытие
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да
        Система ионизации
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Прямые
        Длина волос
        • Длинные
        • Короткие
        Толщина волос
        • Средний
        • Толстые
        • Тонкие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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