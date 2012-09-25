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  • Специально для длинных и густых волос: быстрая и стильная укладка Специально для длинных и густых волос: быстрая и стильная укладка Специально для длинных и густых волос: быстрая и стильная укладка

    Care Thick & Long Hair Выпрямитель

    HP8346/00

    Специально для длинных и густых волос: быстрая и стильная укладка

    Новый выпрямитель Care Thick & Long Hair + от Philips разработан специально для выпрямления густых и длинных волос. Прибор оснащен пластинами, которые на 40 % шире обычных, и съемным гребнем двойного действия.

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    Care Thick & Long Hair Выпрямитель

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    Специально для длинных и густых волос: быстрая и стильная укладка

    выпрямитель с широкими пластинами

    • Керамические пластины
    • Равномерный нагрев 199 C
    • Ионизация
    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

    Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

    Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

    Идеальная укладка для любого типа волос благодаря регулируемым цифровым настройкам температурных режимов

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 30 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 30 секунд

    Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

    Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

    Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

    Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

    Автоотключение через 60 минут

    Автоотключение через 60 минут

    Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

    Высокая температура позволяет создавать различные укладки и придает волосам великолепный вид.

    Сверхширокие пластины — наилучшие результаты для густых и длинных волос

    Выпрямление густых и длинных волос занимает много времени и сил. Это связано с тем, что пластины выпрямителя слишком узкие, а для получения желаемых результатов проводить выпрямителем по густым волосам нужно по нескольку раз. Сверхширокие выпрямляющие пластины созданы специально для густых и длинных волос. Ширина пластины, увеличенная на 40 %, позволяет захватывать более широкие пряди, таким образом сокращая время укладки.

    В 2 раза более гладкое скольжение благодаря керамическим пластинам SilkySmooth

    Керамика — это необычайно гладкий и прочный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для создания выпрямляющих пластин. Пластины SilkySmooth прошли тщательную обработку для улучшенного скольжения и сохранения свойств керамики, обеспечивающих здоровье и блеск волос.

    Технология ThermoGuard предотвращает нагрев выше 200 °C

    Функция ThermoGuard предотвращает чрезмерный нагрев выше 200 °C, так как температура увеличивается постепенно с шагом всего 5 °C.

    Благодаря функции блокировки кнопок настройки больше не будут случайно изменены

    Теперь у вас все под контролем. Благодаря функции блокировки кнопок случайное включение/выключение прибора или изменение температурного режима исключено.

    • Тип волос

      Конечный результат
      Прямые
      Толщина волос
      • Средний
      • Густые
      • Тонкие
      Длина волос
      • Длинные
      • Короткие

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Время нагрева
      30 с
      Максимальная температура
      230  °C

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Индикатор готовности к работе
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да
      Система ионизации
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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