Сверхширокие пластины — наилучшие результаты для густых и длинных волос

Выпрямление густых и длинных волос занимает много времени и сил. Это связано с тем, что пластины выпрямителя слишком узкие, а для получения желаемых результатов проводить выпрямителем по густым волосам нужно по нескольку раз. Сверхширокие выпрямляющие пластины созданы специально для густых и длинных волос. Ширина пластины, увеличенная на 40 %, позволяет захватывать более широкие пряди, таким образом сокращая время укладки.