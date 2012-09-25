HP8346/00
Специально для длинных и густых волос: быстрая и стильная укладка
Новый выпрямитель Care Thick & Long Hair + от Philips разработан специально для выпрямления густых и длинных волос. Прибор оснащен пластинами, которые на 40 % шире обычных, и съемным гребнем двойного действия.Узнать обо всех преимуществах
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Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Идеальная укладка для любого типа волос благодаря регулируемым цифровым настройкам температурных режимов
Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения
Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Высокая температура позволяет создавать различные укладки и придает волосам великолепный вид.
Выпрямление густых и длинных волос занимает много времени и сил. Это связано с тем, что пластины выпрямителя слишком узкие, а для получения желаемых результатов проводить выпрямителем по густым волосам нужно по нескольку раз. Сверхширокие выпрямляющие пластины созданы специально для густых и длинных волос. Ширина пластины, увеличенная на 40 %, позволяет захватывать более широкие пряди, таким образом сокращая время укладки.
Керамика — это необычайно гладкий и прочный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для создания выпрямляющих пластин. Пластины SilkySmooth прошли тщательную обработку для улучшенного скольжения и сохранения свойств керамики, обеспечивающих здоровье и блеск волос.
Функция ThermoGuard предотвращает чрезмерный нагрев выше 200 °C, так как температура увеличивается постепенно с шагом всего 5 °C.
Теперь у вас все под контролем. Благодаря функции блокировки кнопок случайное включение/выключение прибора или изменение температурного режима исключено.
Тип волос
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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