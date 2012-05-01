Уникальный индикатор, информирующий о готовности локона

Уникальный индикатор готовности локона сигнализирует об окончании завивки при помощи звукового сигнала. Эта инновационная функция позволяет создавать прекрасные локоны и кудри, не допуская перегрева волос. Просто выберите одну из трех настроек времени завивки, оберните прядь вокруг корпуса щипцов и нажмите на кнопку. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, чтобы получить рекомендации наших экспертов в области здоровья волос касательно выбора оптимального времени завивки в зависимости от типа волос и желаемого результата укладки.