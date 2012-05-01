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    Конические щипцы для завивки

    HP8618/00

    Более здоровый способ создания превосходных кудряшек и волн

    Роскошные, сияющие локоны. Соблазнительные, мягкие волны, придающие волосам объем. Новые щипцы для завивки конической формы Philips Care CurlControl позволяют создавать различные кудри и локоны, не повреждая волосы.

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    Конические щипцы для завивки

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    Более здоровый способ создания превосходных кудряшек и волн

    благодаря индикатору готовности локона

    • Коническая насадка 13–25 мм
    • Керамическое покрытие Silky Smooth
    • Температура 130–200 C
    • Автоотключение
    Уникальный индикатор, информирующий о готовности локона

    Уникальный индикатор, информирующий о готовности локона

    Уникальный индикатор готовности локона сигнализирует об окончании завивки при помощи звукового сигнала. Эта инновационная функция позволяет создавать прекрасные локоны и кудри, не допуская перегрева волос. Просто выберите одну из трех настроек времени завивки, оберните прядь вокруг корпуса щипцов и нажмите на кнопку. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, чтобы получить рекомендации наших экспертов в области здоровья волос касательно выбора оптимального времени завивки в зависимости от типа волос и желаемого результата укладки.

    Керамическое покрытие SilkySmooth обеспечивает в два раза более гладкое скольжение

    Керамическое покрытие SilkySmooth обеспечивает в два раза более гладкое скольжение

    Керамический корпус SilkySmooth обеспечивает в два раза более гладкое скольжение, уменьшает трение, делая процесс завивки более удобным, а волосы — более блестящими и здоровыми.

    Цифровая настройка температуры позволяет выбрать режим в соответствии с вашим типом волос

    Цифровая настройка температуры позволяет выбрать режим в соответствии с вашим типом волос

    Цифровая настройка температуры позволяет выбрать температуру в диапазоне 130—200 °C и время завивки (5, 8 или 10 секунд) в соответствии с вашим типом волос и желаемым результатом укладки.

    Коническая насадка для моделирования различных по форме кудряшек и волн

    Коническая насадка для моделирования различных по форме кудряшек и волн

    При помощи насадки конической формы (Ø 13—25 мм) можно моделировать локоны и волны разного вида: от тугих завитков до крупных кудрей, естественных локонов и волн. Быстро, просто и без спутываний. Придайте объем своим волосам, создавая различные кудри и локоны!

    Автоотключение через 60 минут

    Автоотключение через 60 минут

    Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

    Функция блокировки кнопок предотвращает случайное включение/выключение прибора

    Функция блокировки кнопок предотвращает случайное включение/выключение прибора

    Все под контролем: функция блокировки кнопок исключает возможность случайного изменения температуры.

    Нагрев до 200 °C для создания превосходной укладки

    Нагрев до 200 °C для создания превосходной укладки

    Нагрев до 200 °C позволяет уложить даже густые волосы, сводя к минимуму повреждение волос.

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

    Безопасная подставка для удобства использования

    Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.

    Индикатор готовности к работе на ЖК-экране

    Значок температуры перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.

    • Тип волос

      Конечный результат
      Идеальные локоны и волны
      Толщина волос
      • Средний
      • Густые
      • Тонкие
      Длина волос
      • Длинные
      • Средний

    • Технические характеристики

      Диаметр корпуса
      13—25  миллиметра
      Время нагрева
      60 секунд
      Длина шнура
      1,8  м
      Цвет/отделка
      черный-белый
      Максимальная температура
      200  °C
      Напряжение
      поддержка разных стандартов
      Тип нагревателя
      PTC
      Температурный диапазон
      130—200

    • Особенности

      Индикатор завершения завивки локона
      Да
      Керамическое покрытие
      Да
      Индикатор готовности к работе
      Да
      Термоизолированный наконечник
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

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