HP8619/00
Простая и бережная укладка превосходных локонов и волн
Хотите создавать естественные локоны и волны, не боясь повредить волосы или получить ожог? Инновационные щипцы для завивки Philips ProCare гарантируют бережную укладку и превосходный результат.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Корпус с термозащитным покрытием обеспечивает бережную укладку и предотвращает вероятность ожогов. 96 % женщин подтвердили эффективный результат. В исследовании принимало участие 55 женщин.
Уникальный индикатор издает звуковой сигнал, сообщая о готовности локона. Эта инновационная функция позволяет создавать прекрасные локоны и волны, не перегревая волосы. Просто выберите одну из трех настроек времени завивки в зависимости от типа волос, затем оберните прядь вокруг корпуса щипцов и нажмите на кнопку.
Встроенный ЖК-дисплей с индикацией типа волос позволяет выбрать подходящее время завивки и предотвратить перегрев локона.
Коническая насадка 13—25 мм позволит создать естественные локоны и волны.
Значок температуры перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.
Технические характеристики
Особенности
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.