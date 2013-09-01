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  • Простая и бережная укладка превосходных локонов и волн Простая и бережная укладка превосходных локонов и волн Простая и бережная укладка превосходных локонов и волн

    ProCare Конические щипцы для завивки

    HP8619/00

    Простая и бережная укладка превосходных локонов и волн

    Хотите создавать естественные локоны и волны, не боясь повредить волосы или получить ожог? Инновационные щипцы для завивки Philips ProCare гарантируют бережную укладку и превосходный результат.

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    ProCare Конические щипцы для завивки

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    Простая и бережная укладка превосходных локонов и волн

    • Коническая насадка 13–25 мм
    • Приятное на ощупь бархатистое покрытие
    • Температура 150–200 C
    • Индикатор завершения завивки локона
    Термозащитное покрытие препятствует появлению ожогов и перегреву волос.

    Термозащитное покрытие препятствует появлению ожогов и перегреву волос.

    Корпус с термозащитным покрытием обеспечивает бережную укладку и предотвращает вероятность ожогов. 96 % женщин подтвердили эффективный результат. В исследовании принимало участие 55 женщин.

    Уникальный индикатор сообщит о готовности локона.

    Уникальный индикатор сообщит о готовности локона.

    Уникальный индикатор издает звуковой сигнал, сообщая о готовности локона. Эта инновационная функция позволяет создавать прекрасные локоны и волны, не перегревая волосы. Просто выберите одну из трех настроек времени завивки в зависимости от типа волос, затем оберните прядь вокруг корпуса щипцов и нажмите на кнопку.

    Цифровая настройка температуры для различных типов волос.

    Цифровая настройка температуры для различных типов волос.

    Встроенный ЖК-дисплей с индикацией типа волос позволяет выбрать подходящее время завивки и предотвратить перегрев локона.

    Коническая насадка 13—25 мм

    Коническая насадка 13—25 мм

    Коническая насадка 13—25 мм позволит создать естественные локоны и волны.

    ЖК-дисплей с индикатором готовности к работе.

    ЖК-дисплей с индикатором готовности к работе.

    Значок температуры перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.

    • Технические характеристики

      Диаметр корпуса
      13—25 мм  миллиметра
      Длина шнура
      1,8 м
      Время нагрева
      45 секунд
      Напряжение
      Универсальный
      Тип нагревателя
      PTC

    • Особенности

      Автоотключение
      через 60 мин.
      Индикатор завершения завивки локона
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да
      Фиксатор
      Да
      Материал покрытия
      Мягкий
      Шнур на шарнире
      Да
      Подставка
      Встроенная
      Регулировка времени завивки
      Цифровая
    Badge-D2C

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