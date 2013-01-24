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Конические щипцы для завивки

HP8619/00
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  • Простая и бережная укладка превосходных локонов и волн Простая и бережная укладка превосходных локонов и волн Простая и бережная укладка превосходных локонов и волн
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    Конические щипцы для завивки

    HP8619/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Простая и бережная укладка превосходных локонов и волн

    Хотите создавать естественные локоны и волны, не боясь повредить волосы или получить ожог? Инновационные щипцы для завивки Philips ProCare гарантируют бережную укладку и превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

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    Конические щипцы для завивки

    Простая и бережная укладка превосходных локонов и волн

    Хотите создавать естественные локоны и волны, не боясь повредить волосы или получить ожог? Инновационные щипцы для завивки Philips ProCare гарантируют бережную укладку и превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

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      Простая и бережная укладка превосходных локонов и волн

      • Коническая насадка 13–25 мм
      • Приятное на ощупь бархатистое покрытие
      • Температура 150–200 C
      • Индикатор завершения завивки локона
      Термозащитное покрытие препятствует появлению ожогов и перегреву волос.

      Термозащитное покрытие препятствует появлению ожогов и перегреву волос.

      Корпус с термозащитным покрытием обеспечивает бережную укладку и предотвращает вероятность ожогов. 96 % женщин подтвердили эффективный результат. В исследовании принимало участие 55 женщин.

      Уникальный индикатор сообщит о готовности локона.

      Уникальный индикатор сообщит о готовности локона.

      Уникальный индикатор издает звуковой сигнал, сообщая о готовности локона. Эта инновационная функция позволяет создавать прекрасные локоны и волны, не перегревая волосы. Просто выберите одну из трех настроек времени завивки в зависимости от типа волос, затем оберните прядь вокруг корпуса щипцов и нажмите на кнопку.

      Цифровая настройка температуры для различных типов волос.

      Цифровая настройка температуры для различных типов волос.

      Встроенный ЖК-дисплей с индикацией типа волос позволяет выбрать подходящее время завивки и предотвратить перегрев локона.

      Коническая насадка 13—25 мм

      Коническая насадка 13—25 мм

      Коническая насадка 13—25 мм позволит создать естественные локоны и волны.

      ЖК-дисплей с индикатором готовности к работе.

      ЖК-дисплей с индикатором готовности к работе.

      Значок температуры перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Индикатор завершения завивки локона
        Да
        Материал покрытия
        Мягкий
        Регулировка времени завивки
        Цифровая
        Автоотключение
        через 60 мин.
        Фиксатор
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да
        Подставка
        Встроенная

      • Технические характеристики

        Диаметр корпуса
        13—25 мм  миллиметра
        Тип нагревателя
        PTC
        Время разогрева
        45 секунд
        Длина шнура
        1,8 м
        напряжение
        Универсальный

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