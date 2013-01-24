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Простая и бережная укладка превосходных локонов и волн
Хотите создавать естественные локоны и волны, не боясь повредить волосы или получить ожог? Инновационные щипцы для завивки Philips ProCare гарантируют бережную укладку и превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах
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Простая и бережная укладка превосходных локонов и волн
Хотите создавать естественные локоны и волны, не боясь повредить волосы или получить ожог? Инновационные щипцы для завивки Philips ProCare гарантируют бережную укладку и превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах
Корпус с термозащитным покрытием обеспечивает бережную укладку и предотвращает вероятность ожогов. 96 % женщин подтвердили эффективный результат. В исследовании принимало участие 55 женщин.
Уникальный индикатор издает звуковой сигнал, сообщая о готовности локона. Эта инновационная функция позволяет создавать прекрасные локоны и волны, не перегревая волосы. Просто выберите одну из трех настроек времени завивки в зависимости от типа волос, затем оберните прядь вокруг корпуса щипцов и нажмите на кнопку.
Встроенный ЖК-дисплей с индикацией типа волос позволяет выбрать подходящее время завивки и предотвратить перегрев локона.
Коническая насадка 13—25 мм позволит создать естественные локоны и волны.
Значок температуры перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.
Особенности
Технические характеристики