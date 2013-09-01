HP8631/00
Быстрая и бережная укладка для великолепного объема
С помощью щетки-стайлера Philips Care для укладки вы сможете быстро создать мягкие локоны без вреда для волос. Корпус щетки 38 мм с покрытием Silky Smooth обеспечивает стойкий результат и бережную укладку, а втягивающиеся зубчики помогают быстро создать неповторимый образ.Узнать обо всех преимуществах
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Уникальные втягивающиеся зубчики обеспечивают быстрый результат и легкое использование. Накрутите волосы на стайлер, затем поверните термоизолированный наконечник, чтобы втянуть зубчики. Эта уникальная функция обеспечивает легкое извлечение щетки из волос и сохраняет идеальную форму локонов.
Керамическое покрытие Silky Smooth для более бережного ухода за волосами
Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат и минимизирует риск повреждения волос.
Придайте волосам дополнительный объем и естественный вид, создав мягкие, живые локоны и волны с помощью щетки с корпусом 38 мм.
Технические характеристики
Особенности
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