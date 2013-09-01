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  • Быстрая и бережная укладка для великолепного объема Быстрая и бережная укладка для великолепного объема Быстрая и бережная укладка для великолепного объема

    Щетка-стайлер Care для бережной укладки

    HP8631/00

    Быстрая и бережная укладка для великолепного объема

    С помощью щетки-стайлера Philips Care для укладки вы сможете быстро создать мягкие локоны без вреда для волос. Корпус щетки 38 мм с покрытием Silky Smooth обеспечивает стойкий результат и бережную укладку, а втягивающиеся зубчики помогают быстро создать неповторимый образ.

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    Щетка-стайлер Care для бережной укладки

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    Быстрая и бережная укладка для великолепного объема

    • 38 мм
    Втягивающиеся зубчики для быстрого и легкого извлечения щетки из волос

    Втягивающиеся зубчики для быстрого и легкого извлечения щетки из волос

    Уникальные втягивающиеся зубчики обеспечивают быстрый результат и легкое использование. Накрутите волосы на стайлер, затем поверните термоизолированный наконечник, чтобы втянуть зубчики. Эта уникальная функция обеспечивает легкое извлечение щетки из волос и сохраняет идеальную форму локонов.

    Керамическое покрытие Silky Smooth

    Керамическое покрытие Silky Smooth

    Керамическое покрытие Silky Smooth для более бережного ухода за волосами

    Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат

    Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат

    Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат и минимизирует риск повреждения волос.

    Корпус диаметром 38 мм для создания мягких локонов и придания объема

    Корпус диаметром 38 мм для создания мягких локонов и придания объема

    Придайте волосам дополнительный объем и естественный вид, создав мягкие, живые локоны и волны с помощью щетки с корпусом 38 мм.

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8 м
      Тип нагревателя
      PTC
      Напряжение
      Универсальное
      Диаметр корпуса
      38  миллиметра

    • Особенности

      Шнур на шарнире
      Да
    Badge-D2C

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