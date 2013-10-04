HP8634/00
Объем и блеск для длинных волос
С помощью щетки-стайлера Philips ProCare для укладки вы сможете быстро создать мягкие волны без вреда для волос. Нагревающийся корпус 45 мм обеспечивает стойкий результат, а втягивающиеся зубчики помогают быстро создать неповторимый образ.Узнать обо всех преимуществах
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Уникальные втягивающиеся зубчики обеспечивают быстрый результат и легкое использование. Накрутите волосы на стайлер, затем поверните термоизолированный наконечник, чтобы втянуть зубчики. Эта уникальная функция обеспечивает легкое извлечение щетки из волос и сохраняет идеальную форму локонов.
Постоянный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы обеспечивают антистатический эффект, что позволяет улучшить общее состояние волос и способствует закрытию волосяных чешуек, поэтому ваши волосы выглядят блестящими, прямыми и шелковистыми.
Корпус 45 мм для создания мягких, естественных локонов
Выберите один из двух температурных режимов (160° и 190° C) для стойкого результата и уменьшения риска повреждения волос.
Технические характеристики
Особенности
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