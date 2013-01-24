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Прекрасный подарок для ваших волос
Несколько настроек скорости и температуры для идеальной укладки. Режим защиты от перегрева ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки. Выпрямитель Essential Care оснащен удлиненными пластинами для быстрой и бережной укладки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прекрасный подарок для ваших волос
Несколько настроек скорости и температуры для идеальной укладки. Режим защиты от перегрева ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки. Выпрямитель Essential Care оснащен удлиненными пластинами для быстрой и бережной укладки. Узнать обо всех преимуществах
Прекрасный подарок для ваших волос
Несколько настроек скорости и температуры для идеальной укладки. Режим защиты от перегрева ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки. Выпрямитель Essential Care оснащен удлиненными пластинами для быстрой и бережной укладки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прекрасный подарок для ваших волос
Несколько настроек скорости и температуры для идеальной укладки. Режим защиты от перегрева ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки. Выпрямитель Essential Care оснащен удлиненными пластинами для быстрой и бережной укладки. Узнать обо всех преимуществах
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.
Керамика — это необычайно гладкий и прочный материал, поэтому он лучше всего подходит для изготовления выпрямляющих пластин. Керамические пластины проходят тщательную обработку, благодаря чему достигается улучшенное скольжение и сохраняются защитные свойства материала — для здоровых и блестящих волос.
Сиcтема фиксации пластин обеспечивает удобство хранения.
Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
Удлиненные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее выпрямить волосы.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание