Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.
Керамика — это необычайно гладкий и прочный материал, поэтому он лучше всего подходит для изготовления выпрямляющих пластин. Керамические пластины проходят тщательную обработку, благодаря чему достигается улучшенное скольжение и сохраняются защитные свойства материала — для здоровых и блестящих волос.
Сиcтема фиксации пластин обеспечивает удобство хранения.
Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Диффузор создает объем для прекрасной, упругой укладки.
Удлиненные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее выпрямить волосы.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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