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Фен и щипцы для завивки

HP8641/00
Общая оценка / 5
  • Прекрасный подарок для ваших волос Прекрасный подарок для ваших волос Прекрасный подарок для ваших волос
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    Фен и щипцы для завивки

    HP8641/00
    Общая оценка / 5

    Прекрасный подарок для ваших волос

    Несколько установок скорости и температуры для идеальной укладки. Режим защиты от перегрева ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки. Щипцы для завивки CurlControl с защитным керамическим покрытием и регулятором температуры помогут вам создать естественные локоны. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Фен и щипцы для завивки

    Прекрасный подарок для ваших волос

    Несколько установок скорости и температуры для идеальной укладки. Режим защиты от перегрева ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки. Щипцы для завивки CurlControl с защитным керамическим покрытием и регулятором температуры помогут вам создать естественные локоны. Узнать обо всех преимуществах

    Прекрасный подарок для ваших волос

    Несколько установок скорости и температуры для идеальной укладки. Режим защиты от перегрева ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки. Щипцы для завивки CurlControl с защитным керамическим покрытием и регулятором температуры помогут вам создать естественные локоны. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Фен и щипцы для завивки

    Прекрасный подарок для ваших волос

    Несколько установок скорости и температуры для идеальной укладки. Режим защиты от перегрева ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки. Щипцы для завивки CurlControl с защитным керамическим покрытием и регулятором температуры помогут вам создать естественные локоны. Узнать обо всех преимуществах

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      Прекрасный подарок для ваших волос

      ThermoProtect и CurlControl

      • Подарочный набор
      • Ограниченная серия
      Фен с технологией ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки

      Фен с технологией ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

      Щипцы для завивки волос: корпус 25 мм для создания естественных локонов

      Щипцы для завивки волос: корпус 25 мм для создания естественных локонов

      Корпус диаметром 25 мм позволяет создать модный образ: естественные, свободно ниспадающие локоны, созданные словно самой природой.

      Щипцы для завивки: профессиональная температура укладки 200 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

      Щипцы для завивки: профессиональная температура укладки 200 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

      Высокая температура позволяет создавать различные укладки и придает волосам великолепный вид

      Фен: превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

      Фен: превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

      Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.

      Щипцы для завивки: защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла

      Щипцы для завивки: защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла

      Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

      Фен: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Фен: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Фен: мощность 2100 Вт для объемной укладки как в салоне красоты

      Фен: мощность 2100 Вт для объемной укладки как в салоне красоты

      Фен: холодный обдув для фиксации укладки

      Фен: холодный обдув для фиксации укладки

      Фен: 6 режимов нагрева/скорости для выбора индивидуального режима укладки

      Фен: 6 режимов нагрева/скорости для выбора индивидуального режима укладки

      Щипцы для завивки: Регулировочное колесико с 8 настройками температуры (от 130 до 200 °C)

      Регулировочное колесико с 8 настройками температуры (от 130 до 200 °C) позволяет выбрать температуру, подходящую для вашего типа волос

      Щипцы для завивки: автоотключение через 60 минут

      Функция автоматического отключения была разработана для вашего спокойствия. Если щипцы для завивки оставить включенными, они автоматически отключаются через 60 минут.

      Щипцы для завивки: в целях безопасности наконечник не нагревается

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

      • Особенности

        Диаметр корпуса
        25 mm
        Длина шнура
        1,8 m
        Керамическое покрытие
        Да
        Цвет/отделка
        черный и фиолетовый
        Максимальная температура
        Щипцы для завивки: 200 °C
        Мощность в ваттах
        Фен 2100 W
        Холодный обдув
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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