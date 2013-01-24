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Набор для идеальной укладки — ваш уникальный образ
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Набор для идеальной укладки — ваш уникальный образ
Этот фен мощностью 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.
Этот компактный фен имеет 2 предустановленных режима скорости и нагрева, благодаря которым вы можете легко, быстро и бережно высушить волосы.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.
Керамика — это необычайно гладкий и прочный материал, поэтому он лучше всего подходит для изготовления выпрямляющих пластин. Керамические пластины проходят тщательную обработку, благодаря чему достигается улучшенное скольжение и сохраняются защитные свойства материала — для здоровых и блестящих волос.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
Сиcтема фиксации пластин обеспечивает удобство хранения.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание