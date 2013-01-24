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Фен и выпрямитель

HP8643/00
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  • Набор для идеальной укладки — ваш уникальный образ Набор для идеальной укладки — ваш уникальный образ Набор для идеальной укладки — ваш уникальный образ
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    Фен и выпрямитель

    HP8643/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Набор для идеальной укладки — ваш уникальный образ

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    Фен и выпрямитель

    Набор для идеальной укладки — ваш уникальный образ

    Узнать обо всех преимуществах

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      Набор для идеальной укладки — ваш уникальный образ

      • Подарочный набор
      • Ограниченная серия
      Фен: мощная, но бережная сушка 1000 Вт для великолепных результатов

      Фен: мощная, но бережная сушка 1000 Вт для великолепных результатов

      Этот фен мощностью 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

      Фен: удобно использовать благодаря компактному дизайну

      Фен: удобно использовать благодаря компактному дизайну

      Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.

      Фен: 2 режима скорости для бережной сушки

      Фен: 2 режима скорости для бережной сушки

      Этот компактный фен имеет 2 предустановленных режима скорости и нагрева, благодаря которым вы можете легко, быстро и бережно высушить волосы.

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Выпрямитель: профессиональная температура 210 °C для идеальных результатов

      Выпрямитель: профессиональная температура 210 °C для идеальных результатов

      Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.

      Выпрямитель: керамические пластины для идеального результата и блеска волос

      Выпрямитель: керамические пластины для идеального результата и блеска волос

      Керамика — это необычайно гладкий и прочный материал, поэтому он лучше всего подходит для изготовления выпрямляющих пластин. Керамические пластины проходят тщательную обработку, благодаря чему достигается улучшенное скольжение и сохраняются защитные свойства материала — для здоровых и блестящих волос.

      Выпрямитель: быстрый нагрев, готов к использованию через 60 секунд

      Выпрямитель: быстрый нагрев, готов к использованию через 60 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

      Выпрямитель: система фиксации пластин обеспечивает удобство хранения

      Выпрямитель: система фиксации пластин обеспечивает удобство хранения

      Сиcтема фиксации пластин обеспечивает удобство хранения.

      Фен: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Фен: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Выпрямитель: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Выпрямитель: сетевой шнур длиной 1,8 м

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        Фен 1000  Вт
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        нежно-розовый
        Максимальная температура
        Выпрямитель: 210  °C

      • Особенности

        Керамическое покрытие
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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