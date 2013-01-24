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Фен-щетка

HP8650/00
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  • Стильный образ без вреда для волос Стильный образ без вреда для волос Стильный образ без вреда для волос
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    Фен-щетка

    HP8650/00
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    Стильный образ без вреда для волос

    Какую прическу вы хотите сегодня? Salon Airstylist мощностью 650 Вт оснащен тремя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании нового образа. Узнать обо всех преимуществах

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    Фен-щетка

    Стильный образ без вреда для волос

    Какую прическу вы хотите сегодня? Salon Airstylist мощностью 650 Вт оснащен тремя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании нового образа. Узнать обо всех преимуществах

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      Стильный образ без вреда для волос

      Создайте свой собственный стиль при помощи Salon Airstylist

      • 3 насадки для укладки
      • 3 настройки температуры
      Мощность 650 Вт для потрясающих результатов

      Мощность 650 Вт для потрясающих результатов

      Этот фен-щетка с оптимальным уровнем мощности нагревателя 650 Вт создан для мягкой и эффективной сушки и укладки.

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Разумный современный дизайн делает этот фен компактным и эргономичным. Благодаря этим характеристикам фен имеет небольшой вес, его удобно держать и брать с собой в поездки куда угодно — ведь он такой маленький.

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      38 мм термощетка делает волосы более гладкими и блестящими

      38 мм термощетка делает волосы более гладкими и блестящими

      Термощетка со сверхшироким диаметром 38 мм. Широкий диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток только на те пряди, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку или внести последний штрих в создание образа.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Фасонная щетка для простой укладки и придания блеска

      Эта простая в использовании насадка позволяет сушить и расчесывать волосы одновременно. Щетка в сочетании с направленным потоком воздуха придает волосам гладкость и блеск.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        650  Вт
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        белый/пурпурный
        Частота
        50–60  Гц
        напряжение
        220–240  В

      • Особенности

        Шнур на шарнире
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да
        Настройки
        3 режима скорости/температуры

      • Аксессуары

        Насадка
        Да
        Фасонная щетка
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Объемные
        Длина волос
        • Средние
        • Длинные
        Толщина волос
        • Тонкие
        • Средние
        • Густые

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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