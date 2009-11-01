HP8650/00
Стильный образ без вреда для волос
Какую прическу вы хотите сегодня? Salon Airstylist мощностью 650 Вт оснащен тремя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании нового образа.Узнать обо всех преимуществах
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Этот фен-щетка с оптимальным уровнем мощности нагревателя 650 Вт создан для мягкой и эффективной сушки и укладки.
Разумный современный дизайн делает этот фен компактным и эргономичным. Благодаря этим характеристикам фен имеет небольшой вес, его удобно держать и брать с собой в поездки куда угодно — ведь он такой маленький.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Термощетка со сверхшироким диаметром 38 мм. Широкий диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток только на те пряди, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку или внести последний штрих в создание образа.
Эта простая в использовании насадка позволяет сушить и расчесывать волосы одновременно. Щетка в сочетании с направленным потоком воздуха придает волосам гладкость и блеск.
Аксессуары
Тип волос
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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