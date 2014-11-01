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  • Разнообразные укладки с заботой о волосах Разнообразные укладки с заботой о волосах Разнообразные укладки с заботой о волосах

    Advanced Фен-щетка

    HP8657/00

    Разнообразные укладки с заботой о волосах

    Фен-щетка Philips Advanced поможет с легкостью создавать укладку каждый день. Теплый воздух равномерно проходит через щетку, а система ионизации обеспечивает блеск и шелковистость ваших волос.

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    Advanced Фен-щетка

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    Разнообразные укладки с заботой о волосах

    • 5 насадок для укладки
    • Равномерное распределение тепла
    • В 4 раза больше ионов*
    • Технология ThermoProtect
    Температурная настройка ThermoProtect

    Температурная настройка ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

    Сокращение вероятности перегрева благодаря технологии равномерного распределения тепла

    Технология равномерного распределения тепла обеспечивает максимальную защиту волос от перегрева и помогает им оставаться здоровыми и шелковистыми.

    4-кратная ионизация*

    Фен-щетка обеспечивает постоянный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы обеспечивают антистатический эффект, что позволяет улучшить общее состояние волос и способствует закрытию волосяных чешуек, поэтому ваши волосы выглядят блестящими, прямыми и шелковистыми.

    5 насадок

    Этот фен-щетка с 5 насадками позволяет создавать самые разные образы — прямые волосы, имеющие естественный вид, локоны и объем у корней.

    Керамическое покрытие с турмалином** для бережного ухода

    Керамическое покрытие с турмалином на расческе для выпрямления усиливает эффект ионизации, снимая остатки статического электричества. Остальные щетки имеют керамическое покрытие, помогающее предотвратить перегрев ваших волос.

    Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

    Скорость и температуру можно легко регулировать для достижения задуманного результата. Три режима позволяют подобрать необходимые настройки для создания идеальной укладки.

    Холодный обдув для бережной сушки

    В режиме холодного обдува фен-щекта использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

    Расческа для выпрямления для создания эффекта естественно прямых волос

    Расческа ля выпрямления волос предназначена для быстрого создания эффекта естественно прямых волос.

    Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн

    Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

    Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками для создания локонов

    Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками создана для упрощения процесса укладки. Поверните кончик насадки и легко выньте ее из волос для получения четко очерченных волн.

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

    Насадка для придания объема волос у корней

    Добейтесь объема волос у корней со специальной насадкой для придания объема.

    • Аксессуары

      Насадка-концентратор
      Для направленного воздушного потока
      Круглая щетка с убирающимися зубчиками
      Для эффектных локонов
      Термощетка диаметром 38 мм
      Для выпрямления и создания волн
      Насадка для выпрямления волос
      Для естественно прямых волос
      Насадка для придания объема
      Для придания объема у корней

    • Питание

      Напряжение
      220–240 В
      Мощность в ваттах
      1000 Вт

    • Технические характеристики

      Количество настроек температуры
      3

    • Обслуживание

      2 года гарантии во всех странах
      Да

    • Удобство использования

      Петелька для подвешивания
      Да
      Длина кабеля
      2 м

    • Технологии бережного ухода

      ThermoProtect
      Да
      Технология EHD
      Да
      Турмалиновое керамическое покрытие
      **
      Ионная технология в 4 раза эффективнее
      *

    Badge-D2C

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