HP8657/00
Разнообразные укладки с заботой о волосах
Фен-щетка Philips Advanced поможет с легкостью создавать укладку каждый день. Теплый воздух равномерно проходит через щетку, а система ионизации обеспечивает блеск и шелковистость ваших волос.Узнать обо всех преимуществах
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Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Технология равномерного распределения тепла обеспечивает максимальную защиту волос от перегрева и помогает им оставаться здоровыми и шелковистыми.
Фен-щетка обеспечивает постоянный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы обеспечивают антистатический эффект, что позволяет улучшить общее состояние волос и способствует закрытию волосяных чешуек, поэтому ваши волосы выглядят блестящими, прямыми и шелковистыми.
Этот фен-щетка с 5 насадками позволяет создавать самые разные образы — прямые волосы, имеющие естественный вид, локоны и объем у корней.
Керамическое покрытие с турмалином на расческе для выпрямления усиливает эффект ионизации, снимая остатки статического электричества. Остальные щетки имеют керамическое покрытие, помогающее предотвратить перегрев ваших волос.
Скорость и температуру можно легко регулировать для достижения задуманного результата. Три режима позволяют подобрать необходимые настройки для создания идеальной укладки.
В режиме холодного обдува фен-щекта использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.
Расческа ля выпрямления волос предназначена для быстрого создания эффекта естественно прямых волос.
Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.
Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками создана для упрощения процесса укладки. Поверните кончик насадки и легко выньте ее из волос для получения четко очерченных волн.
Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.
Добейтесь объема волос у корней со специальной насадкой для придания объема.
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