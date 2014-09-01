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Фен-щетка

HP8666/00
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  • Разнообразные укладки и невероятный блеск волос Разнообразные укладки и невероятный блеск волос Разнообразные укладки и невероятный блеск волос
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    Фен-щетка

    HP8666/00
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      Разнообразные укладки и невероятный блеск волос

      Вращающаяся фен-щетка Philips Volumebrush c двумя насадками

      • Вращающаяся фен-щетка Volumebrush
      • Ионизация и турмалиновое покрытие
      Гладкие и блестящие волосы благодаря системе ионизации

      Гладкие и блестящие волосы благодаря системе ионизации

      Система ионизации высушивает волосы, не электризуя их. Отрицательно заряженные ионы уменьшают спутывание, способствуя закрытию волосяных чешуек, и усиливают блеск и сияние волос. Результат — блестящие и гладкие волосы, сияющие красотой.

      Турмалиновое керамическое покрытие придает блеск вашим волосам

      Турмалиновое керамическое покрытие придает блеск вашим волосам

      Уникальное турмалиновое керамическое покрытие защищает волосы во время укладки. Равномерное распределение тепла исключает появление точек перегрева и делает волосы более блестящими.

      Мощность 1000 Вт для великолепных результатов

      Мощность 1000 Вт для великолепных результатов

      Фен-щетка мощностью 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и при этом бережно обращается с волосами. Великолепная укладка день за днем.

      Круглая щетка 50 мм придает волосам дополнительный объем и естественный вид

      Круглая щетка 50 мм придает волосам дополнительный объем и естественный вид

      Термощетка диаметром 50 мм придает объем и блеск. Используйте ее на слегка влажных волосах, и вашу укладку будет не отличить от салонной.

      Щетка 30 мм с втягиваемой щетиной для укладки без спутываний

      Щетка 30 мм с втягиваемой щетиной для укладки без спутываний

      Используйте щетку 30 мм для создания волн и придания волосам блеска и гладкости. Втягиваемая щетина предотвращает спутывание во время укладки.

      Круглая щетка 38 мм для разнообразных укладок и бережного ухода

      Круглая щетка 38 мм для разнообразных укладок и бережного ухода

      Термощетка диаметром 38 мм придает объем и блеск. Используйте ее на слегка влажных волосах, и вашу укладку будет не отличить от салонной.

      Щетки вращаются в двух направлениях

      Щетки вращаются в двух направлениях

      Щетка вращается в разных направлениях, облегчая процесс укладки и создания разнообразных причесок.

      Настройка Care для защиты волос во время сушки и укладки

      Настройка Care для защиты волос во время сушки и укладки

      Режим Care обеспечивает оптимальную температуру сушки и предотвращает перегрев. Сила воздушного потока и скорость сушки не меняются, но укладка выполняется при постоянной температуре, оптимальной для волос.

      Щетки 50 мм и 38 мм для гладких и сияющих волос

      Щетки 50 мм и 38 мм для гладких и сияющих волос

      Щетина термощеток 50 и 38 мм частично выполнена из натуральной щетины. Смешанные щетинки облегчают расчесывание, сокращают электризацию и спутывание и при этом усиливают блеск.

      • Технические характеристики

        напряжение
        220–240  В
        мощность в ваттах
        1000  Вт
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        Нежно-серый/светло-розовый

      • Особенности

        Петелька для подвешивания
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Ионизация
        Да
        Режим вращения
        2 скорости вращения
        Настройки
        3 режима нагрева/2 скорости вращения
        Турмалиновое керамическое покрытие
        Да

      • Аксессуары

        Щётка со втягиваемой щетиной
        30 мм
        Щетка из натуральной смешанной щетины
        38 мм
        Насадка для щетки
        • для круглой щетки 50 мм
        • для круглой щетки 38 мм

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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