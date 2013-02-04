Локоны разных форм, постоянная забота

Локоны всегда в тренде! С помощью мультистайлера для завивки Salon от Philips вы сможете создавать различные варианты укладки — от мелких, упругих кудряшек до мягких локонов и волн. Экспериментируйте с прической без вреда для волос.