HP8697/00
Локоны разных форм, постоянная забота
Локоны всегда в тренде! С помощью мультистайлера для завивки Salon от Philips вы сможете создавать различные варианты укладки — от мелких, упругих кудряшек до мягких локонов и волн. Экспериментируйте с прической без вреда для волос.Узнать обо всех преимуществах
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В комплект мультистайлера для завивки Philips Salon входят следующие аксессуары: насадка-щипцы 16 мм для создания упругих завитков, насадка-щетка для придания дополнительного объема, спиралевидная насадка для укладки волнами, конические щипцы для создания естественных локонов.
Керамическое покрытие для более бережного ухода за волосами.
Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат и минимизирует риск повреждения волос.
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности
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