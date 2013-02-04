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    Мультистайлер для завивки Salon

    HP8697/00

    Локоны разных форм, постоянная забота

    Локоны всегда в тренде! С помощью мультистайлера для завивки Salon от Philips вы сможете создавать различные варианты укладки — от мелких, упругих кудряшек до мягких локонов и волн. Экспериментируйте с прической без вреда для волос.

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    Мультистайлер для завивки Salon

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    Локоны разных форм, постоянная забота

    Создавайте понравившийся образ с помощью щипцов для завивки волос

    • 4-в-1
    Щипцы 16 мм, насадка-щетка и спиралевидная насадка; конические щипцы

    Щипцы 16 мм, насадка-щетка и спиралевидная насадка; конические щипцы

    В комплект мультистайлера для завивки Philips Salon входят следующие аксессуары: насадка-щипцы 16 мм для создания упругих завитков, насадка-щетка для придания дополнительного объема, спиралевидная насадка для укладки волнами, конические щипцы для создания естественных локонов.

    Керамическое покрытие на всех нагревающихся насадках

    Керамическое покрытие на всех нагревающихся насадках

    Керамическое покрытие для более бережного ухода за волосами.

    Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат

    Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат

    Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат и минимизирует риск повреждения волос.

    • Аксессуары

      Чехол
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8 м
      Диаметр корпуса
      16 мм, 22  миллиметра
      Время нагрева
      Уточняется
      Напряжение
      Универсальное
      Тип нагревателя
      PTC

    • Особенности

      Шнур на шарнире
      Да

    Badge-D2C

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