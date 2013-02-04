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  • Быстро и оригинально, постоянная забота Быстро и оригинально, постоянная забота Быстро и оригинально, постоянная забота

    Мультистайлер Salon

    HP8699/00

    Быстро и оригинально, постоянная забота

    Мультистайлер Philips Salon позволяет создавать самые модные прически на любой случай без вреда для волос.

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    Мультистайлер Salon

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    Быстро и оригинально, постоянная забота

    Создавайте прически на любой вкус

    • "8 в 1"
    2 щипцов для завивки волос с 2 насадками, пластины для выпрямления и гофрирования, 2 зажима

    2 щипцов для завивки волос с 2 насадками, пластины для выпрямления и гофрирования, 2 зажима

    В комплект мультистайлера Philips входят следующие аксессуары: щипцы для завивки 16 мм, насадка-щетка для создания локонов и придания объема, спиралевидная насадка для укладки волнами, насадка "2 в 1" с пластинами для выпрямления волос и создания гофрированных прядей, конические щипцы для создания естественных локонов, две заколки для волос для удобства укладки.

    Керамическое покрытие на всех нагревающихся насадках

    Керамическое покрытие на всех нагревающихся насадках

    Керамическое покрытие для более бережного ухода за волосами.

    Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат

    Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат

    Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат и минимизирует риск повреждения волос.

    Автоотключение через 60 минут

    Автоотключение через 60 минут

    Функция автоматического отключения была разработана для вашего спокойствия. Если щипцы для завивки оставить включенными, они автоматически отключаются через 60 минут.

    Светодиодный индикатор готовности к работе

    Когда стайлер готов к использованию, светодиодный индикатор перестает мигать.

    • Аксессуары

      Чехол
      Да

    • Технические характеристики

      Диаметр корпуса
      16  миллиметра
      Длина шнура
      1,8 м
      Время нагрева
      3 мин.
      Напряжение
      Универсальное
      Тип нагревателя
      PTC

    • Особенности

      Автоотключение
      через 60 мин.
      Шнур на шарнире
      Да

    Badge-D2C

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