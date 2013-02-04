HP8699/00
Быстро и оригинально, постоянная забота
Мультистайлер Philips Salon позволяет создавать самые модные прически на любой случай без вреда для волос.Узнать обо всех преимуществах
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В комплект мультистайлера Philips входят следующие аксессуары: щипцы для завивки 16 мм, насадка-щетка для создания локонов и придания объема, спиралевидная насадка для укладки волнами, насадка "2 в 1" с пластинами для выпрямления волос и создания гофрированных прядей, конические щипцы для создания естественных локонов, две заколки для волос для удобства укладки.
Керамическое покрытие для более бережного ухода за волосами.
Температура укладки 190 °C гарантирует стойкий результат и минимизирует риск повреждения волос.
Функция автоматического отключения была разработана для вашего спокойствия. Если щипцы для завивки оставить включенными, они автоматически отключаются через 60 минут.
Когда стайлер готов к использованию, светодиодный индикатор перестает мигать.
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности
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