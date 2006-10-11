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Бритва 2HD

HQ444
Общая оценка / 5
  • Чистое бритье Чистое бритье Чистое бритье
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    Бритва 2HD

    HQ444
    Общая оценка / 5

    Чистое бритье

    Компактная бритва с двумя бреющими головками, системой Lift & Cut, Micro Groove и независимыми плавающими головками Micro+ обеспечивает чистое и комфортное бритье по доступной цене.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Бритва 2HD

    Чистое бритье

    Компактная бритва с двумя бреющими головками, системой Lift & Cut, Micro Groove и независимыми плавающими головками Micro+ обеспечивает чистое и комфортное бритье по доступной цене.

    Чистое бритье

    Компактная бритва с двумя бреющими головками, системой Lift & Cut, Micro Groove и независимыми плавающими головками Micro+ обеспечивает чистое и комфортное бритье по доступной цене.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Бритва 2HD

    Чистое бритье

    Компактная бритва с двумя бреющими головками, системой Lift & Cut, Micro Groove и независимыми плавающими головками Micro+ обеспечивает чистое и комфортное бритье по доступной цене.

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      Чистое бритье

      Система Lift & Cut

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

      Подпружиненный откидной триммер

      Подпружиненный откидной триммер

      Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

      В комплект входит роскошный чехол для путешествий

      В комплект входит роскошный чехол для путешествий.

      Уникальная система Lift & Cut

      Уникальная система двойных лезвий бритвы Philips аккуратно приподнимает волоски для максимально чистого бритья.

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Технология Super Lift & Cut®
        Гибкость головки
        Независимые плавающие бритвенные головки
        Укладка
        Компактный триммер

      • Удобство использования

        Зарядка
        Проводные

      • Аксессуары

        Чехол
        Роскошный футляр
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

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