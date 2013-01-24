Ключевые слова для поиска
Еще более безупречное бритье
Бритва Philips отличается великолепным дизайном и обеспечивает идеально гладкое бритье. Технология Super Lift & Cut и система повторения контуров Reflex Action гарантируют невероятно чистое бритье. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще более безупречное бритье
Бритва Philips отличается великолепным дизайном и обеспечивает идеально гладкое бритье. Технология Super Lift & Cut и система повторения контуров Reflex Action гарантируют невероятно чистое бритье. Узнать обо всех преимуществах
Еще более безупречное бритье
Бритва Philips отличается великолепным дизайном и обеспечивает идеально гладкое бритье. Технология Super Lift & Cut и система повторения контуров Reflex Action гарантируют невероятно чистое бритье. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще более безупречное бритье
Бритва Philips отличается великолепным дизайном и обеспечивает идеально гладкое бритье. Технология Super Lift & Cut и система повторения контуров Reflex Action гарантируют невероятно чистое бритье. Узнать обо всех преимуществах
Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Водонепроницаемая бритва Philips — можно промывать под струей воды.
Качество бритья
Удобство использования
Аксессуары
Питание
Обслуживание