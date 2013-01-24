Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Shaver series 3000

Электробритва

HQ6695/16
Общая оценка / 5
  • Безупречное бритье Безупречное бритье Безупречное бритье
    -{discount-value}

    Shaver series 3000 Электробритва

    HQ6695/16
    Общая оценка / 5

    Безупречное бритье

    Бритва HQ6695 разработана для чистого и комфортного бритья и имеет приемлемую цену. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift & Cut гарантирует чистое и комфортное бритье.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва

    Безупречное бритье

    Бритва HQ6695 разработана для чистого и комфортного бритья и имеет приемлемую цену. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift & Cut гарантирует чистое и комфортное бритье.

    Безупречное бритье

    Бритва HQ6695 разработана для чистого и комфортного бритья и имеет приемлемую цену. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift & Cut гарантирует чистое и комфортное бритье.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва

    Безупречное бритье

    Бритва HQ6695 разработана для чистого и комфортного бритья и имеет приемлемую цену. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift & Cut гарантирует чистое и комфортное бритье.

    Похожие продукты

    См. все series-shavers

      Безупречное бритье

      Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

      Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

      Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи, что обеспечивает высокую чистоту бритья.

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

      Подпружиненный откидной триммер

      Подпружиненный откидной триммер

      Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

      Питание от сети и от аккумулятора

      Питание от сети и от аккумулятора

      Чехол

      Чехол

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Технология Lift & Cut
        Гибкость головки
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки
        Укладка
        Компактный триммер

      • Удобство использования

        Дисплей
        Индикатор зарядки
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Проводные
        Зарядка
        8 часов
        Время работы бритвы
        10 дней

      • Дизайн

        Отделка
        Лакированные передние и боковые панели

      • Аксессуары

        Чехол
        Мягкий чехол
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии