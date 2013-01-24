Другие продукты в комплекте
- Щеточка для чистки
- Защитная крышка
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Идеально чистое бритье, даже на шее
Электробритва Philips разработана для чистого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift&Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеально чистое бритье, даже на шее
Электробритва Philips разработана для чистого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift&Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье.
Идеально чистое бритье, даже на шее
Электробритва Philips разработана для чистого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift&Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеально чистое бритье, даже на шее
Электробритва Philips разработана для чистого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift&Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Эргономичный дизайн корпуса обеспечивает простой обхват для комфортного бритья
Для оптимальной работы заменяйте бритвенные головки электробритвы Philips раз в два года головками модели HQ55.
Качество бритья
Удобство использования
Аксессуары
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