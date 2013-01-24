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Shaver series 3000

Электробритва для сухого бритья

HQ6970/33
Общая оценка / 5
  • Идеально чистое бритье, даже на шее Идеально чистое бритье, даже на шее Идеально чистое бритье, даже на шее
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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    HQ6970/33
    Общая оценка / 5

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Электробритва HQ6970 от Philips разработана для чистого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift & Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Электробритва HQ6970 от Philips разработана для чистого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift & Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Электробритва HQ6970 от Philips разработана для чистого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift & Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Электробритва HQ6970 от Philips разработана для чистого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift & Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеально чистое бритье, даже на шее

      Лезвия CloseCut

      • Головки CloseCut, система Flex&Float
      • 8ч. зарядки — 30 мин. автономной работы
      Технология Lift & Cut

      Технология Lift & Cut

      Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

      Откидной триммер

      Откидной триммер

      Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

      Эргономичный корпус удобно ложится в руку

      Эргономичный корпус удобно ложится в руку

      Эргономичный дизайн корпуса обеспечивает простой обхват для комфортного бритья

      Сменные бритвенные головки

      Для оптимальной работы заменяйте бритвенные головки электробритвы Philips раз в два года головками модели HQ55.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Технология Lift & Cut
        Гибкость головки
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки

      • Удобство использования

        Зарядка
        8 часов
        Зарядка
        Проводной/беспроводной

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100—240  В
        Время работы
        30  мин

      • Обслуживание

        Запасные головки
        Заменяйте головки каждый год бритвенными головками HQ56

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Щеточка для чистки
      • Защитная крышка

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