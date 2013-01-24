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Комфортное и чистое бритье
Электробритва HQ7140 от Philips оснащена уникальной высокоточной бреющей системой: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины. Все части бритвы можно мыть.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфортное и чистое бритье
Электробритва HQ7140 от Philips оснащена уникальной высокоточной бреющей системой: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины. Все части бритвы можно мыть.
Комфортное и чистое бритье
Электробритва HQ7140 от Philips оснащена уникальной высокоточной бреющей системой: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины. Все части бритвы можно мыть.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфортное и чистое бритье
Электробритва HQ7140 от Philips оснащена уникальной высокоточной бреющей системой: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины. Все части бритвы можно мыть.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Водонепроницаемая бритва Philips — можно промывать под струей воды.
Качество бритья
Удобство использования
Аксессуары
Питание
CRP136/01