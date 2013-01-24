Другие продукты в комплекте
- Щеточка для чистки
- Защитная крышка
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Комфортное и чистое бритье
Благодаря водонепроницаемому корпусу бритву можно мыть под струей воды после каждого использования. Комфортное и гладкое бритье каждый день. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфортное и чистое бритье
Благодаря водонепроницаемому корпусу бритву можно мыть под струей воды после каждого использования. Комфортное и гладкое бритье каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Комфортное и чистое бритье
Благодаря водонепроницаемому корпусу бритву можно мыть под струей воды после каждого использования. Комфортное и гладкое бритье каждый день. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфортное и чистое бритье
Благодаря водонепроницаемому корпусу бритву можно мыть под струей воды после каждого использования. Комфортное и гладкое бритье каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Специальная конструкция бритвенных головок обеспечивает гладкое скольжение по коже для комфортного и безопасного бритья.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.
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