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Coolskin

Бритва NIVEA FOR MEN

HQ7742/16
Общая оценка / 5
  • Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи
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    Coolskin Бритва NIVEA FOR MEN

    HQ7742/16
    Общая оценка / 5

    Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи

    Инновационная, на 100% водонепроницаемая бритвенная система с встроенной системой NIVEA FOR MEN для чистого бритья, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи*. *При использовании лосьона HQ170.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Coolskin Бритва NIVEA FOR MEN

    Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи

    Инновационная, на 100% водонепроницаемая бритвенная система с встроенной системой NIVEA FOR MEN для чистого бритья, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи*. *При использовании лосьона HQ170.

    Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи

    Инновационная, на 100% водонепроницаемая бритвенная система с встроенной системой NIVEA FOR MEN для чистого бритья, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи*. *При использовании лосьона HQ170.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Coolskin Бритва NIVEA FOR MEN

    Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи

    Инновационная, на 100% водонепроницаемая бритвенная система с встроенной системой NIVEA FOR MEN для чистого бритья, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи*. *При использовании лосьона HQ170.

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      Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи

      с NIVEA FOR MEN *при использовании лосьона HQ 170

      Уникальная система нанесения лосьона NIVEA FOR MEN

      Уникальная система нанесения лосьона NIVEA FOR MEN

      Лосьон/гель NIVEA FOR MEN увлажняет кожу во время бритья, способствуя более чистому бритью и защищая кожу от раздражения. Обогащен витаминами и не содержит спирта, тонизирует и улучшает состояние кожи. Простая в установке система картриджей.

      Гладкие кольца для мягкого скольжения бритвы с меньшим раздражением кожи

      Гладкие кольца для мягкого скольжения бритвы с меньшим раздражением кожи

      Уникальная система Glide Rings дольше удерживает гель/лосьон на коже для более гладкого скольжения и меньшего раздражения кожи.

      Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким

      Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким

      Можно использовать в душе. Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким.

      Технология Super Lift & Cut® и специальная система лезвий

      Система лезвий приподнимает волоски для комфортного сбривания щетины на уровне поверхности кожи.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Технология Lift & Cut
        Гибкость головки
        • Независимые плавающие бритвенные головки
        • Система 3D-повторения контуров
        SkinComfort
        Гладкие скользящие по коже бритвенные головки
        Укладка
        Компактный триммер

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        Зарядка
        Перезарядка
        Зарядка
        8 часов
        Использование на сухой и влажной коже
        Использование в душе
        Время работы бритвы
        15 дней
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Дизайн

        Отделка
        Лак

      • Аксессуары

        Подставка
        Зарядное устройство
        Чехол
        Роскошный футляр
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

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            • При использовании лосьона HQ170