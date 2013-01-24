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Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи
Инновационная, на 100% водонепроницаемая бритвенная система с встроенной системой NIVEA FOR MEN для чистого бритья, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи*. *При использовании лосьона HQ170.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи
Инновационная, на 100% водонепроницаемая бритвенная система с встроенной системой NIVEA FOR MEN для чистого бритья, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи*. *При использовании лосьона HQ170.
Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи
Инновационная, на 100% водонепроницаемая бритвенная система с встроенной системой NIVEA FOR MEN для чистого бритья, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи*. *При использовании лосьона HQ170.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи
Инновационная, на 100% водонепроницаемая бритвенная система с встроенной системой NIVEA FOR MEN для чистого бритья, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи*. *При использовании лосьона HQ170.
Лосьон/гель NIVEA FOR MEN увлажняет кожу во время бритья, способствуя более чистому бритью и защищая кожу от раздражения. Обогащен витаминами и не содержит спирта, тонизирует и улучшает состояние кожи. Простая в установке система картриджей.
Уникальная система Glide Rings дольше удерживает гель/лосьон на коже для более гладкого скольжения и меньшего раздражения кожи.
Можно использовать в душе. Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким.
Система лезвий приподнимает волоски для комфортного сбривания щетины на уровне поверхности кожи.
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