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Shaver series 3000

Электробритва

HQ8160/16
Общая оценка / 5
  • Для более быстрого и тщательного бритья Для более быстрого и тщательного бритья Для более быстрого и тщательного бритья
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    Shaver series 3000 Электробритва

    HQ8160/16
    Общая оценка / 5

    Для более быстрого и тщательного бритья

    Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50%*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Shaver series 3000 Электробритва

    Для более быстрого и тщательного бритья

    Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50%*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

    Для более быстрого и тщательного бритья

    Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50%*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва

    Для более быстрого и тщательного бритья

    Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50%*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

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      Для более быстрого и тщательного бритья

      Увеличенная на 50% бреющая поверхность

      Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

      Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

      Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

      Прецизионная бреющая система

      Прецизионная бреющая система

      Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

      Технология Lift & Cut

      Технология Lift & Cut

      Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

      Возможность влажной чистки бритвы

      Возможность влажной чистки бритвы

      Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.

      Питание от сети и от аккумулятора

      Питание от сети и от аккумулятора

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Прецизионная бреющая система
        • Технология Lift & Cut
        Гибкость головки
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки
        Укладка
        Компактный триммер

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Индикатор полного заряда аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Быстрая зарядка
        • Проводные
        Зарядка
        1 час
        Время работы бритвы
        18 дней
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Дизайн

        Отделка
        • Хромированный дисплей
        • Лак
        • Многофункциональный хромированный дисплей

      • Аксессуары

        Подставка
        Зарядное устройство
        Чехол
        Мягкий чехол
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

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