Другие продукты в комплекте
- Система очистки Jet Clean
- Шнур питания
- Защитная крышка
- Мягкий чехол для путешествий
- Инструкция по эксплуатации
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Быстро. Чисто. Эффективно.
Три диска бритвенных головок Speed-XL позволяют охватить на 50 % больше поверхности для более быстрого и чистого бритья Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро. Чисто. Эффективно.
Три диска бритвенных головок Speed-XL позволяют охватить на 50 % больше поверхности для более быстрого и чистого бритья Узнать обо всех преимуществах
Быстро. Чисто. Эффективно.
Три диска бритвенных головок Speed-XL позволяют охватить на 50 % больше поверхности для более быстрого и чистого бритья Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро. Чисто. Эффективно.
Три диска бритвенных головок Speed-XL позволяют охватить на 50 % больше поверхности для более быстрого и чистого бритья Узнать обо всех преимуществах
Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.
3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.
Антибактериальное покрытие внутри бритвенного блока гарантирует тщательную очистки бритвы за секунды под струей воды.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.
Используйте систему Jet Clean для автоматической очистки и смазки лезвий. Кроме того, она заряжает аккумулятор после каждого использования.
Качество бритья
Удобство использования
Дизайн
Аксессуары
Питание
Обслуживание
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