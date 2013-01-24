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SmartTouch-XL

Электробритва

HQ9020/16
Общая оценка / 5
  • Идеально чистое бритье Идеально чистое бритье Идеально чистое бритье
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    SmartTouch-XL Электробритва

    HQ9020/16
    Общая оценка / 5

    Идеально чистое бритье

    Для мужчин, выбирающих только превосходное качество. Бритва SmartTouch-XL с двумя бреющими головками сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров SmartTouch, обеспечивая быстрое, гладкое бритье с меньшим раздражением.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SmartTouch-XL Электробритва

    Идеально чистое бритье

    Для мужчин, выбирающих только превосходное качество. Бритва SmartTouch-XL с двумя бреющими головками сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров SmartTouch, обеспечивая быстрое, гладкое бритье с меньшим раздражением.

    Идеально чистое бритье

    Для мужчин, выбирающих только превосходное качество. Бритва SmartTouch-XL с двумя бреющими головками сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров SmartTouch, обеспечивая быстрое, гладкое бритье с меньшим раздражением.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SmartTouch-XL Электробритва

    Идеально чистое бритье

    Для мужчин, выбирающих только превосходное качество. Бритва SmartTouch-XL с двумя бреющими головками сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров SmartTouch, обеспечивая быстрое, гладкое бритье с меньшим раздражением.

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      Идеально чистое бритье

      Идеально чистое бритье, даже в труднодоступных местах

      Технология Lift & Cut

      Технология Lift & Cut

      Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

      Прецизионная бреющая система

      Прецизионная бреющая система

      Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

      Возможность влажной чистки бритвы

      Возможность влажной чистки бритвы

      Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.

      Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

      Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

      Две бритвенные головки плотно прилегают к коже, что обеспечивает максимально эффективное бритье.

      Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

      Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

      Две бритвенные головки увеличивают рабочую поверхность на 50%, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Для обеспечения максимальной чистоты бритья прижмите бреющие головки плотнее к коже.

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи, что обеспечивает высокую чистоту бритья.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Прецизионная бреющая система
        • Технология Lift & Cut
        Гибкость головки
        • Система повторения контуров SmartTouch
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки

      • Удобство использования

        Зарядка
        Проводные
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Аксессуары

        Подставка
        Подставка для использования в ванной
        Чехол
        Мягкий чехол
        Обслуживание
        Щеточка для чистки

      • Обслуживание

        Запасные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ9

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