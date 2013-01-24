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Бритва NIVEA FOR MEN

HS8020/17
NIVEA
Общая оценка / 5
  • Гладкое бритье, здоровая кожа Гладкое бритье, здоровая кожа Гладкое бритье, здоровая кожа
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    Бритва NIVEA FOR MEN

    HS8020/17

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Кондиционер NIVEA FOR MEN поступает на кожу через бритвенные головки, равномерно распределяется, увлажняя кожу во время бритья. Кондиционер содержит экстракт ромашки и витамины для защиты кожи от раздражения.

    Бритва NIVEA FOR MEN

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Кондиционер NIVEA FOR MEN поступает на кожу через бритвенные головки, равномерно распределяется, увлажняя кожу во время бритья. Кондиционер содержит экстракт ромашки и витамины для защиты кожи от раздражения.

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Кондиционер NIVEA FOR MEN поступает на кожу через бритвенные головки, равномерно распределяется, увлажняя кожу во время бритья. Кондиционер содержит экстракт ромашки и витамины для защиты кожи от раздражения.

    Бритва NIVEA FOR MEN

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Кондиционер NIVEA FOR MEN поступает на кожу через бритвенные головки, равномерно распределяется, увлажняя кожу во время бритья. Кондиционер содержит экстракт ромашки и витамины для защиты кожи от раздражения.

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      Система нанесения кондиционера

      • Индикатор батареи
      Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN

      Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN

      Увлажняющий клосьон для бритья NIVEA FOR MEN равномерно распределяется на коже

      Встроенная система заполнения картриджа

      Встроенная система заполнения картриджа

      Просто закачайте кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN из баллончика для заполнения непосредственно картриджа бритвы Philips NIVEA FOR MEN.

      Система Flex Tracker

      Система Flex Tracker

      Система Flex Tracker автоматически повторяет контуры лица, помогая защищать кожу от раздражения

      Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

      Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

      Бритвенные головки имеют уникальную фактуру бритвенных колец, обеспечивающую гладкое скольжение бритвы по коже лица.

      Можно использовать под душем

      Можно использовать под душем

      Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Технология Super Lift & Cut®
        Повторение контуров лица
        Система Flex Tracker
        Комфорт для кожи
        • Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN
        • Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Беспроводные
        Зарядка
        8 часов
        Сухой и влажный уход
        Использование в душе
        Время работы бритвы
        10 дней
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Дизайн

        Отделка
        Лак

      • Аксессуары

        Кремы и лосьоны
        Пробный флакон с кондиционером для бритья 28 мл
        Подставка
        Зарядное устройство
        Обслуживание
        Защитный колпачок

      • Питание

        Время работы
        30  мин.

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