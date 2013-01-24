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NIVEA

Бритва NIVEA FOR MEN

HS8420/23
NIVEA
Общая оценка / 5
NIVEA
  • Гладкое бритье, здоровая кожа Гладкое бритье, здоровая кожа Гладкое бритье, здоровая кожа
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    NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN

    HS8420/23
    Общая оценка / 5

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Электробритва Philips плавно повторяет контуры лица, а кольца Stretch&Lift растягивают кожу и приподнимают волоски, что делает бритье идеально гладким. Новый кондиционер защищает кожу от раздражения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 860 руб.
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    NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Электробритва Philips плавно повторяет контуры лица, а кольца Stretch&Lift растягивают кожу и приподнимают волоски, что делает бритье идеально гладким. Новый кондиционер защищает кожу от раздражения. Узнать обо всех преимуществах

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Электробритва Philips плавно повторяет контуры лица, а кольца Stretch&Lift растягивают кожу и приподнимают волоски, что делает бритье идеально гладким. Новый кондиционер защищает кожу от раздражения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 860 руб.
    Найти похожие продукты

    NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Электробритва Philips плавно повторяет контуры лица, а кольца Stretch&Lift растягивают кожу и приподнимают волоски, что делает бритье идеально гладким. Новый кондиционер защищает кожу от раздражения. Узнать обо всех преимуществах

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      Гладкое бритье, здоровая кожа

      Увлажнение кожи при бритье

      • Индикатор батареи
      Увлажнение кожи при бритье

      Увлажнение кожи при бритье

      Кондиционер NIVEA FOR MEN равномерно распределяется по коже через бритвенные головки, увлажняя ее во время бритья. Кондиционер содержит формулу Natural Microtec для защиты кожи от раздражения.

      Мягко следует контурам лица

      Мягко следует контурам лица

      Мягко следует контурам лица: обеспечивает самое гладкое бритье даже в труднодоступных зонах

      Растягивающая кожу и приподнимающая волоски насадка для идеального бритья

      Растягивающая кожу и приподнимающая волоски насадка для идеального бритья

      Бреющие головки снабжены уникальными кольцами с растягивающими кожу и приподнимающими волоски насадками, позволяющими достичь великолепных результатов бритья

      Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким

      Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким

      Можно использовать в душе. Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким.

      Простое заполнение картриджа в бритве кондиционером для бритья

      Простое заполнение картриджа в бритве кондиционером для бритья

      Просто закачайте кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN из баллончика для заполнения непосредственно в картридж бритвы.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Технология Super Lift & Cut®
        Гибкость головки
        Система Flex Tracker
        SkinComfort
        • Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN
        • Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Индикатор полного заряда аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Беспроводные
        Зарядка
        8 часов
        Использование на сухой и влажной коже
        Использование в душе
        Время работы бритвы
        10 дней
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Дизайн

        Отделка
        Лак
        цвет
        Синий

      • Аксессуары

        Кремы и лосьоны
        Пробный флакон с кондиционером для бритья 28 мл
        Подставка
        Зарядное устройство
        Обслуживание
        Защитный колпачок

      • Питание

        Время работы
        30  мин

      • Обслуживание

        Запасные головки
        Заменяйте головки каждый год бритвенными головками HS85

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