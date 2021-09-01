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Philips Sonicare W2 Optimal White

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX6062/13
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • На 100 % более белые зубы всего за одну неделю* На 100 % более белые зубы всего за одну неделю* На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*
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    Philips Sonicare W2 Optimal White Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX6062/13
    Общая оценка / 5
    1 награда

    На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

    Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливания Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare W2 Optimal White Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

    Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливания Узнать обо всех преимуществах

    На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

    Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливания Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare W2 Optimal White Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

    Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливания Узнать обо всех преимуществах

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      На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

      Эффективное очищение: удаление налета и осветление зубов

      • 2 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Функция подключения BrushSync
      Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

      Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

      Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка W2 Optimal White удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку* всего за 7 дней.

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

      Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка Philips Sonicare W2 Optimal White синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, обеспечивая безупречный уход за деснами. Вам потребуется просто начать чистку.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Насадка W2 Optimal White подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare, кроме Philips One и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

      • Дизайн и отделка

        Жесткость щетинок
        Средняя
        Цвет
        Черный
        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Размер
        Стандартный

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • 2 Series борется с налетом
        • 2 Series Plaque Defense
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • ProtectiveClean
        Функция подключения BrushSync
        Да

      • В комплекте

        Насадки
        Стандартная W2 Optimal White, 2 шт.

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

      • Польза для здоровья

        Здоровье десен
        Улучшает состояние десен
        Удаление налета
        Удаляет в 7 раз больше налета*
        Осветление
        Более белые зубы всего через одну неделю

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          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
          • *Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

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