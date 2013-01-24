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Philips Sonicare W Optimal White

Насадки Philips Sonicare для осветления зубной эмали

HX6064/11
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • На 100 % более белые зубы всего за одну неделю* На 100 % более белые зубы всего за одну неделю* На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*
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    Philips Sonicare W Optimal White Насадки Philips Sonicare для осветления зубной эмали

    HX6064/11
    Общая оценка / 5
    1 награда

    На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

    Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и делает Вашу улыбку белоснежной. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливания Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare W Optimal White Насадки Philips Sonicare для осветления зубной эмали

    На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

    Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и делает Вашу улыбку белоснежной. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливания Узнать обо всех преимуществах

    На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

    Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и делает Вашу улыбку белоснежной. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливания Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare W Optimal White Насадки Philips Sonicare для осветления зубной эмали

    На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

    Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и делает Вашу улыбку белоснежной. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливания Узнать обо всех преимуществах

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      На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

      Эффективное очищение: удаление налета и осветление зубов

      • 4 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Функция подключения BrushSync

      Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

      Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка W2 Optimal White удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку* всего за 7 дней.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Насадка W2 Optimal White подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare, кроме Philips One и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

      Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка Philips Sonicare W2 Optimal White синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, обеспечивая безупречный уход за деснами. Вам потребуется просто начать чистку.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Жесткость щетинок
        Средняя
        Размер
        Стандартный
        Цвет
        Черный

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Функция подключения BrushSync
        Да
        Подходит для этих моделей
        • 2 Series борется с налетом
        • 2 Series Plaque Defense
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • ProtectiveClean

      • В комплекте

        Насадки
        W2 Optimal White, 4 шт.

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

      • Польза для здоровья

        Удаление налета
        Удаляет в 7 раз больше налета*
        Здоровье десен
        Улучшает состояние десен
        Осветление
        Более белые зубы всего через одну неделю

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          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
          • *Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

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