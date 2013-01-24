Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Philips Sonicare DiamondClean

Мини-насадки для звуковой зубной щетки

HX6072/07
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Эффективное очищение.* Белоснежные зубы. Эффективное очищение.* Белоснежные зубы. Эффективное очищение.* Белоснежные зубы.
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Philips Sonicare DiamondClean Мини-насадки для звуковой зубной щетки

    HX6072/07
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Эффективное очищение.* Белоснежные зубы.

    Насадка для зубной щетки DiamondClean обеспечивает не просто тщательное очищение — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare DiamondClean Мини-насадки для звуковой зубной щетки

    Эффективное очищение.* Белоснежные зубы.

    Насадка для зубной щетки DiamondClean обеспечивает не просто тщательное очищение — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

    Эффективное очищение.* Белоснежные зубы.

    Насадка для зубной щетки DiamondClean обеспечивает не просто тщательное очищение — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare DiamondClean Мини-насадки для звуковой зубной щетки

    Эффективное очищение.* Белоснежные зубы.

    Насадка для зубной щетки DiamondClean обеспечивает не просто тщательное очищение — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все DiamondClean

      Эффективное очищение.* Белоснежные зубы.

      Эффективное очищение: удаление налета и осветление зубов

      • 2 шт. в упаковке
      • Компактный размер
      • Сменные
      • Эффективное очищение, белоснежные зубы

      Более белые зубы всего через одну неделю

      Насадка для зубной щетки Philips Sonicare DiamondClean удаляет до 100 % больше потемнений с поверхности эмали. Белоснежные зубы всего за 7 дней.

      Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

      Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка DiamondClean удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку* всего за 7 дней.

      Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию

      Чистящие насадки Philips Sonicare — важная составляющая нашей технологии, основанной на 31 000 колебательных движений в минуту, совершаемых с высокой частотой и амплитудой. Наша непревзойденная звуковая технология передает импульсы от ручки до кончика чистящей насадки. Это создает динамический поток жидкости, который эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Цвет
        Белый
        Жесткость щетинок
        Средняя
        Размер
        Компактный

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • HealthyWhite+
        • 2 Series борется с налетом
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite

      • В комплекте

        Насадки
        2 мини-насадки DiamondClean

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

      • Польза для здоровья

        Удаление налета
        Помогает удалить налет
        Здоровье десен
        Улучшает состояние десен
        Осветление
        Более белые зубы всего через одну неделю

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.