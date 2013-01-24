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Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.
Чистящая насадка Philips Sonicare Sensitive — идеальное решение для бережной и деликатной чистки зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.
Чистящая насадка Philips Sonicare Sensitive — идеальное решение для бережной и деликатной чистки зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах
Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.
Чистящая насадка Philips Sonicare Sensitive — идеальное решение для бережной и деликатной чистки зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.
Чистящая насадка Philips Sonicare Sensitive — идеальное решение для бережной и деликатной чистки зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах
Чистящие насадки Philips Sonicare оснащены ультрамягкими щетинками, которые обеспечивают бережную и эффективную чистку зубов. Оптимальная длина и расположение щетинок гарантируют бережное воздействие. Кроме того, доступны насадки меньшего размера для более тщательной чистки.
Клинические исследования доказали более высокую эффективность чистящих насадок Philips Sonicare Sensitive в борьбе с налетом по сравнению с обычными зубными щетками.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.
Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.
Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.
Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
Польза для здоровья
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