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Philips Sonicare i InterCare

Насадки Philips Sonicare HX9004 для удаления налёта

HX9004/10
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*. Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*. Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
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    Philips Sonicare i InterCare Насадки Philips Sonicare HX9004 для удаления налёта

    HX9004/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.

    Благодаря особой улучшенной технологии и удлиненным щетинкам насадка InterCare удаляет налет в межзубных промежутках до 7 раз эффективнее в сравнении с обычной зубной щеткой и улучшает состояние десен всего за две недели. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare i InterCare Насадки Philips Sonicare HX9004 для удаления налёта

    Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.

    Благодаря особой улучшенной технологии и удлиненным щетинкам насадка InterCare удаляет налет в межзубных промежутках до 7 раз эффективнее в сравнении с обычной зубной щеткой и улучшает состояние десен всего за две недели. Узнать обо всех преимуществах

    Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.

    Благодаря особой улучшенной технологии и удлиненным щетинкам насадка InterCare удаляет налет в межзубных промежутках до 7 раз эффективнее в сравнении с обычной зубной щеткой и улучшает состояние десен всего за две недели. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare i InterCare Насадки Philips Sonicare HX9004 для удаления налёта

    Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.

    Благодаря особой улучшенной технологии и удлиненным щетинкам насадка InterCare удаляет налет в межзубных промежутках до 7 раз эффективнее в сравнении с обычной зубной щеткой и улучшает состояние десен всего за две недели. Узнать обо всех преимуществах

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      Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.

      Тщательное очищение межзубных промежутков и труднодоступных участков

      • 4 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Функция подключения BrushSync

      Удаляйте в 7 раз больше налета, используя чистящую насадку InterCare*

      Воспользуйтесь чистящей насадкой InterCare, чтобы улучшить состояние десен всего за 2 недели применения. Удлиненные щетинки помогают удалять больше налета в труднодоступных местах и межзубных промежутках для здоровья десен.

      Улучшает состояние десен всего за 2 недели

      Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками высокого качества удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

      Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка InterCare синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Насадка InterCare подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Цвет
        Белый
        Жесткость щетинок
        Средняя
        Размер
        Стандартный

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Функция подключения BrushSync
        Да
        Подходит для этих моделей
        • 2 Series борется с налетом
        • 2 Series Plaque Defense
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • ProtectiveClean

      • В комплекте

        Насадки
        4 насадки i InterCare стандартного размера

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

      • Польза для здоровья

        Удаление налета
        Удаляет в 7 раз больше налета*
        Здоровье десен
        Улучшает состояние десен за 2 недели

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          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
          • *Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

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