Ключевые слова для поиска

1

Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control

Насадки для эффективного удаления налёта

HX9044/17
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
    -{discount-value}

    Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control Насадки для эффективного удаления налёта

    HX9044/17
    Общая оценка / 5

    Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

    Индивидуальный уход за вашей улыбкой: насадка C3 Premium Plaque Defence подстраивается под форму зубов и десен благодаря мягким, гибким ребрам, которые охватывают в 4 раза более широкую поверхность, чем обычная чистящая насадка**, и обеспечивает комфортную тщательную чистку. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control Насадки для эффективного удаления налёта

    Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

    Индивидуальный уход за вашей улыбкой: насадка C3 Premium Plaque Defence подстраивается под форму зубов и десен благодаря мягким, гибким ребрам, которые охватывают в 4 раза более широкую поверхность, чем обычная чистящая насадка**, и обеспечивает комфортную тщательную чистку. Узнать обо всех преимуществах

    Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

    Индивидуальный уход за вашей улыбкой: насадка C3 Premium Plaque Defence подстраивается под форму зубов и десен благодаря мягким, гибким ребрам, которые охватывают в 4 раза более широкую поверхность, чем обычная чистящая насадка**, и обеспечивает комфортную тщательную чистку. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control Насадки для эффективного удаления налёта

    Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

    Индивидуальный уход за вашей улыбкой: насадка C3 Premium Plaque Defence подстраивается под форму зубов и десен благодаря мягким, гибким ребрам, которые охватывают в 4 раза более широкую поверхность, чем обычная чистящая насадка**, и обеспечивает комфортную тщательную чистку. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

      В 10 раз более эффективное удаление налета* и потрясающий результат чистки

      • 4 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Функция подключения BrushSync
      Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Благодаря гибкой конструкции насадка удаляет в 10 раз больше налета на труднодоступных участках*, обеспечивая тщательное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки***

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки***

      Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки*. Чистящая насадка Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™**** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence подходит ко всем зубным щеткам Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Белый

      • Дизайн и отделка

        Жесткость щетинок
        Средней жесткости
        Распознавание чистящей насадки
        Да
        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Материал насадки щетки
        Мягкие и гибкие резиновые ребра
        Размер
        Стандартный

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • 2 Series Plaque Control
        • 2 Series Plaque Defense
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • ProtectiveClean
        • Серия 1100
        • Серия 2100
        • Серия 3100
        • Prestige 9900
        • DiamondClean 9000
        Несовместимо
        Philips One

      • В комплекте

        Насадки
        C3 Premium Plaque Defence, 4 шт.

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

      • Польза для здоровья

        Удаление налета
        Удаляет в 10 раз больше налета*

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • Удаляет до 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
          • *по сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
          • **Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          You are about to visit a Philips global content page

          Continue

          You are about to visit the Philips USA website.

          Я понимаю

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.