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A3 Premium All-in-One

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX9092/10
Общая оценка / 5
  • Одна чистящая насадка для комплексного ухода Одна чистящая насадка для комплексного ухода Одна чистящая насадка для комплексного ухода
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    A3 Premium All-in-One Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX9092/10
    Общая оценка / 5

    Одна чистящая насадка для комплексного ухода

    Чистящая насадка A3 Premium All-in-One — это все, что вам нужно для отбеливания зубов***, избавления от налета и ухода за деснами. Она удаляет до 20 раз больше налета*, до 100 % больше потемнений** и делает десны до 15 раз более здоровыми всего за 2 недели** Узнать обо всех преимуществах

    A3 Premium All-in-One Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Одна чистящая насадка для комплексного ухода

    Чистящая насадка A3 Premium All-in-One — это все, что вам нужно для отбеливания зубов***, избавления от налета и ухода за деснами. Она удаляет до 20 раз больше налета*, до 100 % больше потемнений** и делает десны до 15 раз более здоровыми всего за 2 недели** Узнать обо всех преимуществах

    Одна чистящая насадка для комплексного ухода

    Чистящая насадка A3 Premium All-in-One — это все, что вам нужно для отбеливания зубов***, избавления от налета и ухода за деснами. Она удаляет до 20 раз больше налета*, до 100 % больше потемнений** и делает десны до 15 раз более здоровыми всего за 2 недели** Узнать обо всех преимуществах

    A3 Premium All-in-One Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Одна чистящая насадка для комплексного ухода

    Чистящая насадка A3 Premium All-in-One — это все, что вам нужно для отбеливания зубов***, избавления от налета и ухода за деснами. Она удаляет до 20 раз больше налета*, до 100 % больше потемнений** и делает десны до 15 раз более здоровыми всего за 2 недели** Узнать обо всех преимуществах

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      Одна чистящая насадка для комплексного ухода

      Оптимальный результат чистки

      • 2 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Поддержка BrushSync
      В 20 раз более эффективное удаление налета даже в труднодоступных местах*

      В 20 раз более эффективное удаление налета даже в труднодоступных местах*

      Оцените наше самое эффективное удаление налета**** вне зависимости от вашего стиля чистки. Щетинки на чистящей насадке Premium All-in-One расположены под идеальным углом и обеспечивают максимально эффективное удаление налета.

      Форма щетинок повторяет особенности прикуса

      Форма щетинок повторяет особенности прикуса

      Изогнутый дизайн обеспечивает эффективную чистку даже труднодоступных участков. После тщательных исследований нам удалось создать устройство для исключительного комплексного ухода за здоровьем полости рта.

      Устраняйте до 100 % больше потемнений всего за два дня***

      Устраняйте до 100 % больше потемнений всего за два дня***

      Бережно устраняйте потемнения благодаря кончикам треугольной формы, предназначенным для их более эффективного удаления. Эта форма обеспечивает больше контакта с поверхностью зубов для эффективного избавления от потемнений.

      До 15 раз более здоровые десны всего за две недели**

      До 15 раз более здоровые десны всего за две недели**

      Боковые щетинки чистящей насадки обеспечивают бережную чистку линии десен даже при акценте на чистке зубов. Их гибкая форма также позволяет избежать повреждения десен при излишнем давлении.

      Ультразвуковая чистка зубов: мастер-класс по эффективной чистке

      Ультразвуковая чистка зубов: мастер-класс по эффективной чистке

      Удаляйте налет с помощью ультразвуковой технологии — это наш стандарт эффективной и бережной чистки. Щетинки совершают до 62 000 плавных движений за сеанс, что позволит чистить даже труднодоступные места для максимальной чистоты и здоровья зубной полости.

      Создано для вас с помощью экспертов

      Создано для вас с помощью экспертов

      Эта чистящая насадка "Все в одном" была создана в результате наших самых длительных исследований и разработок. Мы применили знания профессиональных стоматологов, экспертов по здоровью полости рта, инженеров и проектировщиков, чтобы претворить в жизнь концепцию оптимальной чистящей насадки.

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Чистящая насадка A3 Premium All-in-One полностью совместима с ручкой Philips Sonicare (см. список ниже). Просто вставьте ее до щелчка и снимите для удобной замены или очистки.

      Сменная насадка обеспечит оптимальный результат чистки

      Сменная насадка обеспечит оптимальный результат чистки

      Чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования, однако BrushSync заранее напомнит вам о необходимости замены. Зубная щетка с поддержкой BrushSync анализирует данные об использовании и уведомляет пользователя при необходимости заменить насадку на новую.

      Технические характеристики

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • 2 Series борется с налетом
        • 2 Series Plaque Defense
        • 2100 Series
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • DiamondClean 9000
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • ExpertClean
        • ExpertResults
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • Prestige 9900
        • ProtectiveClean
        Несовместимо
        Philips One, Essence

      • В комплекте

        Насадки
        A3 Premium All-in-One, 2 шт.

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Белый
        Жесткость щетинок
        Мягкий звук
        Материал насадки щетки
        Мягкие и гибкие резиновые ребра
        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Размер
        стандартный
        Распознавание чистящей насадки
        Да

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

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          • по сравнению с обычной зубной щеткой
          • * по сравнению с обычной зубной щеткой, 6 недель
          • ** лабораторное тестирование по сравнению с обычной зубной щеткой
          • *** На основании предварительных лабораторных исследований